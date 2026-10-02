Después de 13 años, los buses de Red Movilidad volverán a transitar por calle Bandera y por un tramo de avenida San Diego, desde calle Tarapacá.

El cambio comenzará este sábado 3 de octubre y considera una modalidad de tránsito compartido entre peatones y transporte público.

Por eso, quienes caminen por el sector deberán prestar atención al paso de los buses y utilizar solamente los cruces peatonales habilitados.

¿Qué recorridos vuelven a Bandera?

Con la reapertura del eje, volverán a circular por calle Bandera los siguientes servicios:

201

301

306

264n

Nuevas paradas que debes considerar

El nuevo esquema contempla nuevos puntos de parada en calle Bandera:

PA769: Bandera / Instituto Nacional.

Bandera / Instituto Nacional. PA736: Bandera / Agustinas.

Bandera / Agustinas. PA75: Bandera / Catedral.

Bandera / Catedral. PA76: Bandera / Rosas.

Si utilizas alguno de estos recorridos para desplazarte por el centro de Santiago, considera las nuevas ubicaciones al momento de planificar tu viaje.

Ojo si vas caminando por calle Bandera

La reapertura contempla el tránsito compartido entre peatones y buses. Por eso, durante los primeros días será importante considerar:

Cruzar solamente por los puntos habilitados.

Utilizar los cruces peatonales señalizados.

Prestar atención al paso de los buses , especialmente al atravesar la vía destinada al transporte público.

, especialmente al atravesar la vía destinada al transporte público. Considerar las nuevas paradas si utilizas los recorridos que regresan al eje.

si utilizas los recorridos que regresan al eje. Tener especial precaución durante los primeros días, mientras peatones y conductores se adaptan a la nueva configuración.

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