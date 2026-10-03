Servicio País abre postulaciones 2027: trabaja un año junto a comunidades en Chile

La Fundación Superación de la Pobreza abrió las postulaciones 2027 a Servicio País, programa dirigido a jóvenes técnicos y profesionales de distintas disciplinas que quieran trasladarse durante un año a distintas comunas del país para trabajar junto a comunidades.

Según la información entregada por la Fundación Superación de la Pobreza, quienes sean seleccionados deberán vivir en el territorio al que sean destinados y participar en proyectos junto a habitantes, organizaciones y municipios.

Las iniciativas contemplan distintas áreas, entre ellas vivienda y educación, y buscan abordar los principales desafíos y oportunidades identificados junto a las propias comunidades.

“El trabajo más lindo del mundo es el que permite poner lo que uno sabe y su capacidad de aprendizaje al servicio de otros”, afirmó Rodrigo Jordán, presidente de la Fundación Superación de la Pobreza.

¿En qué consiste el programa Servicio País 2026?

Servicio País convoca a jóvenes profesionales y técnicos de distintas disciplinas para participar durante un año en proyectos de desarrollo local en comunidades de distintas partes de Chile.

El programa contempla que los participantes pongan sus conocimientos profesionales al servicio de las comunidades y, al mismo tiempo, trabajen junto a sus habitantes para identificar desafíos y oportunidades del territorio.

Entre las áreas que pueden abordar los proyectos se encuentran:

Vivienda: participación en iniciativas vinculadas al territorio.

participación en iniciativas vinculadas al territorio. Educación: trabajo en proyectos junto a las comunidades.

trabajo en proyectos junto a las comunidades. Desarrollo local: identificación de desafíos y oportunidades.

identificación de desafíos y oportunidades. Trabajo comunitario: colaboración con habitantes, organizaciones y municipios.

¿Quiénes pueden postular a Servicio País 2027?

La convocatoria está dirigida a jóvenes técnicos y profesionales de distintas disciplinas que tengan interés en participar en proyectos de desarrollo local y trabajar directamente con comunidades.

Para postular, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Título: ser profesional o técnico titulado.

ser profesional o técnico titulado. Traslado: tener disponibilidad para trasladarse a la comuna asignada.

tener disponibilidad para trasladarse a la comuna asignada. Permanencia: comprometerse a vivir durante un año en el territorio de destino.

comprometerse a vivir durante un año en el territorio de destino. Trabajo comunitario: tener disposición para trabajar junto a comunidades, organizaciones y municipios.

tener disposición para trabajar junto a comunidades, organizaciones y municipios. Interés: querer participar en proyectos de desarrollo local.

¿Dónde trabajan quienes son seleccionados por Servicio País?

Los seleccionados deben trasladarse a las comunas donde sean destinados para desarrollar su trabajo durante un año.

En esos territorios participarán en proyectos junto a habitantes, organizaciones y municipios, aportando sus conocimientos profesionales y trabajando con las comunidades para identificar sus principales desafíos y oportunidades.

¿Cómo postular al programa Servicio País 2027?

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben revisar la información oficial de la Fundación Superación de la Pobreza y las condiciones establecidas para el proceso de postulaciones 2027.

El programa está orientado a quienes, además de contar con un título profesional o técnico, tengan disponibilidad para trasladarse y comprometerse a vivir durante un año en la comuna que les sea asignada.