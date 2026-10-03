Entre Hilos: ¿Qué es la ontología?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre ontología
Si bien se trata de un concepto que proviene de la filosofía clásica de Grecia, y que se pregunta por la esencia de las cosas que existen en el mundo, en ciencias sociales, la ontología se pregunta por cuáles son los elementos constituyentes de la realidad social. Progresivamente, las “definiciones ontológicas” se van acotando desde preguntas generales sobre todo lo que existe en el cosmos a cuestiones más específicas sobre las propiedades básicas de individuos o estructuras sociales.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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