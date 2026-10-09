Metro de Santiago sumó una nueva edición especial de la tarjeta Bip!, esta vez inspirada en la cantante chilena Princesa Alba.

La denominada “Pinky Bip!” destaca por su diseño de color rosado e incorpora la frase “Esta tarjeta Bip! es de una princesa”, como parte de la colaboración con la artista nacional.

La tarjeta tiene un valor de $1.550, monto al que se debe agregar la recarga que cada usuario decida realizar para utilizar el transporte público.

¿Dónde comprar la Pinky Bip! de Princesa Alba?

La nueva tarjeta Bip! está disponible en 10 estaciones de Metro de Santiago, distribuidas en distintos puntos de la capital.

Quienes quieran adquirirla pueden encontrarla en las siguientes estaciones:

Pedrero Las Mercedes Santa Rosa San Miguel Los Dominicos Pedro de Valdivia Quinta Normal Universidad de Santiago Plaza de Maipú Vespucio Norte

De esta manera, la edición especial puede ser adquirida tanto en estaciones de la red de Metro ubicadas en el sector oriente como en comunas de otras zonas de Santiago.

¿Cuánto cuesta la Pinky Bip!?

La Pinky Bip! de Princesa Alba cuesta $1.550, correspondiente al valor del plástico.

A este monto se debe sumar la recarga de saldo, necesaria para utilizar la tarjeta en el sistema de transporte público.

Producto: Pinky Bip! de Princesa Alba.

Valor: $1.550.

Recarga: se paga por separado.

Diseño: tarjeta de color rosado.

Disponibilidad: 10 estaciones de Metro.

Frase: “Esta tarjeta Bip! es de una princesa”.

Estaciones: Pedrero, Las Mercedes, Santa Rosa, San Miguel, Los Dominicos, Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Universidad de Santiago, Plaza de Maipú y Vespucio Norte.

Una nueva edición especial de la tarjeta Bip!

La Pinky Bip! se suma a las ediciones especiales que Metro ha puesto a disposición de sus usuarios, incorporando esta vez la identidad visual de Princesa Alba, una de las artistas chilenas de la escena musical actual.

Para quienes quieran adquirirla, el principal punto a considerar es que no está disponible en toda la red, sino en las 10 estaciones informadas para esta edición. Por ello, se recomienda revisar el listado antes de acudir a comprarla.