Cineasta Carlos Flores presenta video performativo en Foro de las Artes

El cineasta Carlos Flores presentará un video performativo en el marco del Foro de las Artes, que realiza la Universidad de Chile durante el mes de octubre.

Se trata de “El Estado soy Yo (versión performativa)”, una video performance en vivo que reimagina el cortometraje homónimo realizado por el cineasta en 1980.

Dicho cortometraje es el registro del aterrizaje del transbordador Columbia, que transmitió Televisión Nacional, y que él copió. El sonido es su voz leyendo un texto.

Te podría interesar:

Más de cuatro décadas después, la obra no busca regresar como una reproducción o adaptación del original, sino aparecer de otra manera: como una experiencia donde cuerpo, música, archivo, sonido e imagen se construyen en tiempo real.

“‘El Estado soy yo’ es una proposición. Postula que la actividad artística es necesidad y propiedad de todos los hombres y mujeres, que debemos meternos en lo que no nos incumbe, que se hace necesario y posible el surgimiento de un arte popular, que con el tiempo los artistas dejarán de agobiarnos con su genialidad y cada uno será su propio Shakespeare, su propio Dante, su propio Superman”, señala Flores a El Mostrador.

Se presentará el martes 13 de octubre a las 19:00 horas en Casa de las Cultura de Ñuñoa (Irarrázaval 4055, Ñuñoa).

En colaboración con el artista visual Sebastián Arriagada, y con música en escena de Fer Rioseco y Marco Avilez, la propuesta descompone la película original en fragmentos, sonidos, cuerpos y palabras. El cine deja así de presentarse únicamente como una imagen acabada para convertirse en un acontecimiento que se produce entre el archivo y el presente, entre quienes crean y quienes observan.

La performance recupera las preguntas que atravesaban la obra de 1980 en torno a la creación artística, la autoría y la representación, para ponerlas nuevamente en circulación desde prácticas audiovisuales contemporáneas. El proyecto propone, además, un encuentro entre distintas generaciones del cine chileno, articulando la trayectoria de Carlos Flores con dos generaciones más jóvenes de creadores.

Desde este cruce, El Estado soy Yo plantea una reflexión sobre cómo volver a mirar y activar un archivo cinematográfico desde el presente, explorando formas colectivas y experimentales de hacer cine sin desprenderse de su historia.

Actualidad

Al ser consultado de por qué quiso rescatar esta obra, a casi medio siglo, Flores responde que “una de las características clave de una obra de arte es su inactualidad”.

También “la resistencia a aceptar su tiempo con benevolencia, su interés por lo anómalo, por lo no comprendido. Creo que ‘El estado soy yo’ fue siempre inactual. No hay rescate, lo que hemos hecho, junto a Sebastian Arriagada, es radicalizar y expandir la inactualidad permanente del Estado soy yo”.

En cuanto al trabajo con el actual equipo artístico, afirma que “es curioso, porque aunque somos tres cineastas y un músico,

realizamos tareas muy distintas a las que hacemos habitualmente”.

“Lo que presentamos es una performance, algo que ocurre en la pantalla y delante de la pantalla. Lo que hacemos es performatear el cine”, asegura.

Flores además destaca el Foro de las Artes que realiza la Universidad de Chile como una actividad trascendental y enriquecedora, “para nosotros y para el público”.

“El Foro de las Artes pone la atención en la creación, una actividad esencial que un sector de la sociedad ha abandonado porque piensa que no le incumbe y que no le incumbe porque se acostumbró a ser espectador”, concluye.