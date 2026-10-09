Militares llegan horas después del aluvión en Las Condes y Gobierno justifica ausencia de alerta SAE

La llegada de militares a San Carlos de Apoquindo durante la noche de este jueves marcó una nueva etapa en la respuesta del Gobierno al aluvión que afectó a Las Condes. El despliegue se produjo varias horas después de iniciada la emergencia, mientras el Ejecutivo defendió su actuación y Senapred aseguró que el fenómeno fue imposible de anticipar debido a su rápida activación.

El aluvión comenzó cerca de las 17:00 horas, cuando un torrente de agua y barro arrastró vehículos e inundó viviendas y establecimientos de salud. Antes de las 18:00, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya había informado de coordinaciones con autoridades locales y Senapred.

Sin embargo, las decisiones extraordinarias del Ejecutivo se conocieron durante las horas siguientes. Cerca de las 18:37, el Gobierno abordó la emergencia mediante una breve vocería del subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, de aproximadamente un minuto y medio, que concluyó sin preguntas de la prensa.

Alrededor de las 20:20 se conoció la instrucción del Presidente José Antonio Kast de decretar zona de catástrofe, mientras que pasadas las 21:00 horas comenzaron a difundirse registros de efectivos del Ejército llegando al sector para colaborar en el retiro de barro y sedimentos.

🇨🇱 Ante el aluvión que afecta a la comuna de Las Condes, el Ejército de Chile desplegó medios en apoyo a la ciudadanía. El Regimiento de Infantería N.º 1 “Buin”, con carros Mowag, y el Regimiento de Artillería N.º 1 “Tacna”, con Unidades Fundamentales de Emergencia, se desplegaron en la zona afectada. #EjércitoEnAcción 🇨🇱 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) October 9, 2026



La emergencia también alteró la agenda de La Moneda. Según informó La Tercera, Kast interrumpió una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna al recibir los primeros antecedentes. En ese momento, las dos principales autoridades del Ministerio del Interior se encontraban fuera de Santiago: Claudio Alvarado estaba en Chiloé y Máximo Pavez, en Rapa Nui.

Ocho vehículos Mowag y despliegue desde Claro Arena

Durante un nuevo balance nocturno, efectuado tras el Cogrid regional, Pavez detalló los recursos movilizados para enfrentar la emergencia.

Según informó, se movilizaron ocho vehículos Mowag en coordinación con el Ejército, cinco equipos GOPE de Carabineros y un equipo SAMU, además de maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas.

El Ejército también confirmó el despliegue del Regimiento de Infantería N.º 1 «Buin», con carros Mowag, y del Regimiento de Artillería N.º 1 «Tacna», mediante sus unidades de emergencia.

El subsecretario precisó que Bomberos contaba con diez carros desplegados y otros cuatro previstos como refuerzo, mientras las 22 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago permanecían acuarteladas.

El puesto de comando quedó instalado en el Claro Arena, estadio de Universidad Católica, desde donde las autoridades coordinan las labores operativas.

Entre las prioridades inmediatas se definieron el despeje de calle Álvaro del Portillo, el retiro de material en Quebrada Honda y las intervenciones en Francisco de la Correa, con apoyo de excavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras y camiones.

Senapred descarta fallas de protocolo y afirma que no existe monitoreo de remociones en masa

En paralelo, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó una nueva explicación sobre la ausencia de mensajes SAE durante las primeras horas del aluvión.

La autoridad sostuvo que el sistema frontal venía siendo monitoreado y que la Región Metropolitana se encontraba bajo Alerta Amarilla. Sin embargo, afirmó que la activación de la quebrada tuvo características súbitas que impidieron anticipar una evacuación.

“No hubo tiempo de hacer ni evacuaciones preventivas, ni que se enviara el SAE”, explicó, agregando que este mecanismo tiene como función reforzar los procesos de evacuación.

Cebrián también reconoció una limitación en las capacidades de vigilancia disponibles en el país: “No existe el monitoreo de remoción en masa en nuestro país”.

Consultada por eventuales incumplimientos de los protocolos, la directora descartó una falla en la respuesta institucional. Aseguró que los procedimientos se habían cumplido y planteó que la prioridad inmediata era atender a las personas afectadas, dejando para una evaluación posterior eventuales modificaciones al sistema.

Por su parte, Pavez atribuyó el fenómeno a la caída de 15 milímetros de lluvia en un período extremadamente breve, lo que habría generado una crecida repentina de Quebrada Honda, con arrastre de barro, sedimentos y material vegetal.

El subsecretario también aseguró que la Municipalidad de Las Condes, en coordinación con el MOP, había realizado trabajos preventivos en la quebrada. Precisó que mantuvo contactos con la alcaldesa Catalina San Martín antes de la emergencia para facilitar esas intervenciones.

Estas explicaciones se suman a las entregadas previamente por el ministro Alvarado, quien sostuvo que emitir una orden de evacuación sin haber identificado zonas seguras podía generar mayor confusión entre los residentes.

Riesgos conocidos y cuestionamientos desde el Congreso

Las explicaciones del Gobierno contrastan con los antecedentes sobre el riesgo aluvional previamente identificado en San Carlos de Apoquindo.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, reconoció que se había acordado instalar mallas dinámicas de contención con el municipio, el MOP y Senapred, aunque estas todavía no estaban operativas.

Tras sobrevolar la quebrada, también apuntó a una posible obstrucción del canal subterráneo de evacuación de aguas en el sector de Álvaro del Portillo con avenida La Plaza, hipótesis que aún requiere confirmación técnica.

En el Congreso, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó el alcance del despliegue inicial y sostuvo que la magnitud de la emergencia exigía reforzar la presencia de personal y equipamiento militar para proteger a las familias.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai anunció que oficiará a las autoridades para esclarecer la ausencia inicial del SAE y determinar qué mecanismos de advertencia recibieron los vecinos.

“Voy a oficiar para saber si se emitió la alerta SAE, a qué hora llegó a los vecinos y qué mecanismos de aviso se activaron”, afirmó.

La parlamentaria también pidió reforzar las medidas preventivas en las comunas precordilleranas de Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo.

Seis lesionados y nuevas precipitaciones previstas

El balance oficial entregado durante la noche mantuvo en seis la cifra de personas lesionadas, entre ellas un menor de un año que sufrió una fractura en una pierna.

Respecto de la evolución del sistema frontal, Cebrián informó que la Dirección Meteorológica proyectaba una disminución de las precipitaciones durante la madrugada del viernes 9 de octubre, con una pausa durante la mañana y la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas acompañadas de lluvias desde las 15:00 horas.

La nueva información refuerza las interrogantes sobre la capacidad de anticipación frente a este tipo de emergencias. Aunque el Gobierno documentó coordinaciones durante la primera hora del aluvión y defendió el cumplimiento de los protocolos, las medidas extraordinarias y la llegada de militares se conocieron varias horas después.

La afirmación de Senapred sobre la inexistencia de un monitoreo de remociones en masa añade otra dimensión al debate: más allá de los tiempos de reacción ante el desastre, queda abierta la discusión sobre los mecanismos de alerta y prevención disponibles para proteger a las comunidades expuestas a estos riesgos.