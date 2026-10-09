Las lluvias todavía no se despiden completamente de Santiago y la Región Metropolitana. Después del sistema frontal que dejó intensas precipitaciones y provocó un aluvión en Las Condes durante la tarde del jueves 8 de octubre, el pronóstico oficial anticipa una tregua durante buena parte del fin de semana, antes del ingreso de un nuevo frente a la zona central.

De acuerdo con información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre no se prevé un nuevo evento de precipitaciones generalizadas sobre Santiago. Sin embargo, el escenario cambiaría a partir del lunes 12 de octubre, cuando un nuevo sistema frontal comenzaría a afectar a la zona central del país.

El Gobierno confirmó este viernes que existe una probabilidad de ingreso de un nuevo frente desde el 12 de octubre, con precipitaciones de intensidad normal a moderada entre las regiones de Coquimbo y Biobío. La información fue entregada tras una mesa técnica realizada en Senapred para analizar los efectos de las últimas lluvias y las condiciones meteorológicas de los próximos días.

¿Cuándo volverá a llover en Santiago?

El pronóstico disponible de la DMC indica que la lluvia podría regresar a Santiago durante la tarde y noche del lunes 12 de octubre. Para distintos sectores de la Región Metropolitana se contemplan chubascos, mientras las temperaturas máximas se mantendrían en torno a los 17°C a 18°C.

Las precipitaciones podrían continuar durante el martes 13 de octubre, aunque con diferencias según el sector de la capital. La proyección meteorológica sitúa la mayor persistencia de los chubascos hacia el sector oriente y zonas cercanas a la precordillera.

En consecuencia, la respuesta a la pregunta de si volverá a llover en Santiago es, por ahora, afirmativa: el pronóstico apunta a un nuevo episodio de precipitaciones desde el lunes, aunque todavía resta conocer con mayor precisión los montos de agua que podrían caer y su distribución dentro de la Región Metropolitana.

Atención en la precordillera tras el aluvión de Las Condes

El nuevo pronóstico adquiere especial importancia después de la emergencia registrada en Las Condes, donde un aluvión arrastró vehículos, inundó viviendas y generó daños en establecimientos educacionales y centros de salud. El Gobierno decretó zona de catástrofe para la comuna y Senapred declaró Alerta Roja para diez comunas de la cordillera y precordillera metropolitana debido al riesgo de remociones en masa.

Las comunas incluidas en esa medida fueron San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Por esa razón, las autoridades han llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales y evitar acercarse a quebradas, cauces y sectores afectados por acumulaciones de barro o crecidas, especialmente mientras continúan las labores de limpieza y recuperación tras el último sistema frontal.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago este fin de semana?

Antes de la posible llegada del nuevo frente, Santiago tendría una pausa en las lluvias durante el sábado y gran parte del domingo, con abundante nubosidad y períodos de cielo parcialmente nublado.

La Dirección Meteorológica mantiene una red de estaciones oficiales en la Región Metropolitana, entre ellas Quinta Normal, Pudahuel y Tobalaba, que permiten seguir tanto las precipitaciones como la evolución de las temperaturas en distintos puntos de la capital.

El pronóstico, sin embargo, puede modificarse a medida que se acerque el lunes. La DMC y Senapred actualizarán durante el fin de semana las características del nuevo sistema frontal, incluidos los posibles montos de precipitaciones y las zonas que podrían verse más afectadas.