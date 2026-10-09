Sin ceremonia: Gobierno promulga Ley de Reconstrucción Nacional

Pese a la emergencia provocada por el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, el Presidente José Antonio Kast promulgó este viernes la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma o Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, aunque sin realizar la ceremonia oficial que había sido suspendida durante la jornada anterior debido a las consecuencias del sistema frontal en la Región Metropolitana.

El anuncio fue realizado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante el denominado Resumen de la Semana, instancia en la que confirmó que el Mandatario concretó la promulgación luego de recibir el oficio correspondiente desde la Cámara de Diputados.

“Quisiera, en primer lugar, dar cuenta al país que hace pocos minutos atrás el Presidente de la República ha promulgado el proyecto de ley de Reconstrucción. Esto, en medio de la emergencia, como la que estamos viviendo en la Región Metropolitana, no solamente en Las Condes, también en la comuna de Talagante”, señaló.

La decisión permitió al Ejecutivo cumplir con la fecha prevista para la promulgación de una de sus principales iniciativas legislativas, pese a la suspensión de la actividad pública que encabezaría el Presidente.

La ceremonia había sido cancelada durante la tarde del jueves, luego de que intensas precipitaciones provocaran un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde un torrente de agua, barro y sedimentos arrastró vehículos, afectó viviendas y dejó seis personas lesionadas.

La emergencia también obligó a desplegar equipos de respuesta y maquinaria para despejar las calles y evaluar los daños, mientras que en Talagante las autoridades debieron coordinar evacuaciones ante el riesgo de desbordes.

En ese contexto, Pavez destacó que el Ejecutivo decidió mantener el avance de su agenda legislativa, pese a la contingencia. “En medio de este sistema frontal, el gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar nuestro país”, sostuvo.

El subsecretario explicó que la promulgación se concretó después de que la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara de origen, enviara al Ejecutivo el oficio de ley correspondiente.

“Después que ha llegado hoy día el oficio de ley de parte de la Cámara de origen, en este caso, la Cámara de Diputados, el Presidente ha promulgado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social”, detalló.

La autoridad valoró la promulgación por los efectos que el Gobierno espera obtener en materia económica, particularmente en inversión, empleo y certeza jurídica.

“Esto es una muy buena noticia que nos llena de esperanza para poder volver a reimpulsar nuestra economía, avanzar en certeza jurídica y, por supuesto, buscar el crecimiento necesario en materia de inversión y en materia de empleo”, afirmó.

Minutos después, el propio Presidente Kast confirmó la promulgación a través de su cuenta en X, donde vinculó la iniciativa con las tareas de recuperación en las regiones afectadas por emergencias anteriores y con los objetivos económicos de su administración.

“Chile sigue avanzando en lo urgente, también en medio de la emergencia. Promulgamos la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso, certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país”, escribió el Mandatario.

Chile sigue avanzando en lo urgente, también en medio de la emergencia. Promulgamos la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso, certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país. #ChileSaleAdelante — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 9, 2026

Sin embargo, la promulgación no implica que todas las disposiciones de la ley comiencen a regir inmediatamente.

Durante su intervención, Pavez explicó que el decreto promulgatorio será enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón, procedimiento que debe completarse antes de su publicación en el Diario Oficial.

“Hoy día, ese decreto promulgatorio va a toma de razón de la Contraloría, y una vez que la Contraloría General de la República tome razón de este decreto promulgatorio, va a ser publicado en el Diario Oficial para que, de acuerdo a las propias normas que el proyecto tiene, esta ley entre en vigencia y permita cumplir los propósitos para los cuales fue discutida y también aprobada en el honorable Congreso Nacional”, explicó.

De acuerdo con los antecedentes de implementación de la iniciativa, la regla general establece que sus disposiciones comenzarán a regir el primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, aunque existen medidas con fechas especiales y otras que requieren la dictación de reglamentos.

Entre las disposiciones que contempla la normativa se encuentran la ampliación de beneficios tributarios para viviendas DFL2, un crédito tributario para financiar tratamientos por enfermedades catastróficas y una exención tributaria sobre determinadas ganancias de capital. La entrada en vigencia de estas medidas está prevista para el 1 de enero de 2027.

Asimismo, se considera una exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años, cuya aplicación comenzará el 1 de enero del año siguiente a la publicación de la ley.

La iniciativa también incorpora un Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, destinado a apoyar las labores de reconstrucción, junto con mecanismos de información y rendición de cuentas sobre la ejecución de sus recursos.

A ello se suman facilidades de pago ante la Tesorería General de la República durante un período de 180 días desde la publicación de la normativa.