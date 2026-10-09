Sernageomin advirtió en febrero del alto peligro en Las Condes y pidió planes de evacuación

Ocho meses antes del aluvión de este jueves que arrastró vehículos y afectó a más de 2.000 viviensas en Las Condes, Sernageomin había advertido del alto peligro de remociones en masa en las quebradas del sector precordillerano. En un reporte elaborado el 11 de febrero de 2026, el organismo recomendó a Senapred establecer una mesa técnica permanente para generar planes de evacuación y protocolos de acción, además de implementar un monitoreo sistemático de las variables meteorológicas que pueden desencadenar estos fenómenos.

El documento evaluó los flujos de barro, rocas y otros materiales registrados el 31 de enero en las quebradas La Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo. Ese episodio había causado daños en 22 viviendas, según los antecedentes iniciales de Senapred recogidos en el informe. La inspección se realizó mediante un sobrevuelo del 6 de febrero, solicitado por la Dirección Regional Metropolitana del servicio.

La conclusión de Sernageomin fue explícita: “El evento no constituye una ocurrencia aislada, sino una reactivación de procesos en un área altamente propensa a este tipo de fenómenos”. El reporte identificó una combinación de precipitaciones intensas, pendientes pronunciadas, pérdida de vegetación por incendios y deficiencias de infraestructura.

Un peligro identificado desde 2003

La evaluación de febrero se apoyó en un mapa de peligro elaborado por Sernageomin en 2003, que ya situaba el área dentro de una zona de alto peligro por flujos de detritos e inundaciones. Esa susceptibilidad se relaciona con la pendiente del terreno y con la ubicación de sectores urbanos en zonas de descarga de las quebradas precordilleranas.

El reporte también recogió factores asociados a la intervención urbana, como la impermeabilización de los suelos por pavimentación y la existencia de pasos bajo nivel con drenajes insuficientes, que pueden favorecer la acumulación de aguas lluvias durante precipitaciones intensas o prolongadas.

Durante el sobrevuelo, los especialistas constataron una marcada pérdida de cobertura vegetal y presencia de material quemado, que el documento atribuye a un incendio ocurrido en enero de 2026. Según la evaluación, esa condición habría reducido la capacidad de infiltración del agua y favorecido el escurrimiento superficial y la erosión.

Entre los factores que explicaban el episodio de enero, el organismo incluyó “deficiencias en las obras de mitigación y adecuación de infraestructura” de las cuencas aportantes.

Las medidas propuestas distribuyeron tareas entre tres organismos. A Senapred, Sernageomin recomendó crear una mesa técnica permanente con autoridades locales y servicios competentes, incorporando información sobre topografía, eventos históricos, obras de mitigación y planificación territorial. Esa instancia debía generar planes de evacuación y protocolos ante amenazas de remociones en masa.

También pidió implementar monitoreo meteorológico sistemático en las zonas cordilleranas de Las Condes y definir franjas de protección de 40 metros a cada lado de los cauces, conforme a la disposición del Plan Regulador Metropolitano de Santiago citada en el documento.

A la Municipalidad de Las Condes le recomendó informar a la comunidad sobre los riesgos, instalar señalética y realizar estudios hidrológicos e hidrometeorológicos detallados. Estos debían incluir modelaciones para establecer hasta dónde podrían llegar los flujos en áreas urbanas y considerar las zonas expuestas a incendios.

Además, planteó no autorizar asentamientos, ampliaciones o construcciones en áreas de alcance de remociones en masa sin un estudio de peligros naturales previamente visado por Sernageomin.

Para el Ministerio de Obras Públicas, las recomendaciones incluyeron limpieza y mantenimiento periódico de cauces para prevenir bloqueos durante crecidas rápidas, estudios para diseñar obras de control aluvional y una evaluación del rediseño de puentes y secciones de cauces.

El balance del aluvión

La amenaza advertida se materializó este martes 8 de octubre durante en San Carlos de Apoquindo. El torrente arrastró vehículos y provocó inundaciones en viviendas, establecimientos educacionales y recintos de salud.

El balance municipal difundido este viernes contabilizó 2.015 viviendas afectadas, de las cuales 55 se encontraban inhabitables y 1.960 presentaban daños menores. También informó de 1.200 personas evacuadas o rescatadas y afectaciones en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo y en el servicio de urgencias del Hospital de la FACh. Las cifras son preliminares.

Las autoridades reportaron seis lesionados, entre ellos un niño de un año con una fractura. El Presidente José Antonio Kast instruyó decretar zona de catástrofe para Las Condes, mientras Senapred declaró alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera metropolitana a las 18:20 del jueves.

Consultada por la ausencia de mensajería SAE para una evacuación preventiva, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, sostuvo que la rapidez del fenómeno impidió organizar ese proceso antes de su ocurrencia. Explicó que el sistema de mensajes sirve para apoyar evacuaciones y que las actuaciones se concentraron en responder a la emergencia en desarrollo.