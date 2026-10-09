Francisco Vidal y el regreso de Bachelet: “La derecha anda con colitis”

El exministro del Interior, de Defensa y exvocero de Gobierno Francisco Vidal (PPD) abordó el eventual regreso de Michelle Bachelet a una candidatura presidencial y lanzó una crítica a la derecha por su reacción ante la posibilidad de que la exmandataria vuelva a competir por La Moneda en 2029.

En entrevista con Al Pan Pan, de El Mostrador, Vidal sostuvo que, tras quedar fuera de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, Bachelet mantiene una trayectoria y una disposición a participar en la vida pública que hacen difícil imaginarla alejada de la política chilena.

El exsecretario de Estado también cuestionó a los sectores que rechazaron su postulación al organismo internacional y que ahora observan con preocupación su eventual retorno a la primera línea política.

“Yo quería que ella estuviera sentada en Naciones Unidas. La derecha dijo que no. Ahora la tenemos en Chile y la derecha anda con colitis”, afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de que la expresidenta abriera la puerta a una eventual tercera candidatura presidencial, posibilidad que generó reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.

Incluso el Presidente José Antonio Kast abordó el asunto, señalando que considera legítima la existencia de distintos liderazgos políticos, aunque planteó la necesidad de evaluar las políticas públicas impulsadas durante los gobiernos anteriores.

“Lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas. Y eso hay que evaluarlo”, sostuvo el Mandatario.

Consultado sobre si realmente imagina a Bachelet como candidata presidencial en 2029, Vidal evitó dar por definida esa posibilidad y recordó que todavía faltan tres años para la próxima elección. “A ver, faltan tres años. Entonces, yo miro esto de otra manera. Primero una cosa como conceptual”, comenzó señalando.

El exministro planteó que el punto de partida para analizar el futuro de Bachelet debe ser su disposición a asumir responsabilidades internacionales de la mayor relevancia, como la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Aquí estamos hablando de una persona que tenía la disposición enérgica del alma y del cuerpo a asumir ni más ni menos que la Secretaría General de Naciones Unidas, que es sin duda el organismo más importante del mundo, 193 socios”, afirmó.

A partir de ese antecedente, Vidal cuestionó la idea de que la expresidenta pueda optar por retirarse completamente de la actividad pública tras regresar a Chile. “Bueno, vuelve. La pregunta es que, casi esto es de la psicología. Una persona que estaba dispuesta a eso, vuelve a su país. ¿Y qué, va a estar tejiendo para los nietos?”, planteó.

El exvocero también recurrió a la trayectoria personal y política de Bachelet para explicar por qué considera improbable que abandone su participación en los asuntos públicos. Recordó su militancia socialista desde la juventud, su experiencia durante la dictadura, su detención junto a su madre, el exilio y su posterior trabajo de atención a víctimas de torturas.

“Una persona que ingresó a la juventud socialista en el Liceo 1, Javiera Carrera. Una persona que siempre militó en el Partido Socialista. Una persona que trabajó en la clandestinidad contra la dictadura”, enumeró.

“Una persona que estuvo detenida con su madre en Villa Grimaldi, Villa Cuatro Álamos. Una persona que salió al exilio. Una persona que cuando volvió se dedicó a atender a las víctimas de las torturas”, agregó.

Para Vidal, esos antecedentes forman parte de una trayectoria que explica la disposición de la expresidenta a seguir vinculada a la política. “Esa persona, con esa historia y esa disposición, ¿se va a ir para la casa? O sea, no entiende nada ni de la naturaleza humana, ni del perfil de Michelle Bachelet”, sostuvo.

El dirigente del PPD también destacó la capacidad de Bachelet para convocar a sectores que mantienen diferencias dentro de la oposición. A su juicio, la exmandataria posee una posición particular en el escenario político, al ser capaz de reunir respaldos de dirigentes provenientes de distintas corrientes de la izquierda y la centroizquierda.

“Por ahora las cosas pueden cambiar. Es la única que logra, yo lo vi, que aplaudan simultáneamente Lautaro Carmona y Álvaro Ortiz. Las puntas de la oposición”, afirmó.

La referencia apunta al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y al dirigente democratacristiano Álvaro Ortiz, como ejemplos de la amplitud de sectores que, según Vidal, pueden coincidir en torno a la figura de Bachelet.

En cuanto a la posibilidad de que el protagonismo de la expresidenta limite la aparición de nuevos referentes políticos, el exministro planteó que los liderazgos no dependen de la militancia partidaria ni del género. “Los liderazgos no tienen que ver con el carné o el género”, sostuvo, mencionando como ejemplo la figura del expresidente uruguayo José Mujica.

Respecto de las críticas provenientes del oficialismo y de los cuestionamientos que podrían reabrirse sobre las reformas impulsadas durante los gobiernos de Bachelet, Vidal se mostró partidario de que esas políticas sean discutidas públicamente.

“Qué bueno que la saquen al pizarrón, qué bueno que se debata”, respondió ante la posibilidad de que se revisen las consecuencias de iniciativas como las reformas educacional y tributaria.

De esta manera, el exministro evitó presentar como un hecho una nueva candidatura presidencial de Bachelet, pero insistió en que su historia política, su disposición a asumir responsabilidades y su capacidad de convocatoria permiten anticipar que seguirá desempeñando un papel relevante en la oposición.

En ese escenario, Vidal volvió sobre la paradoja que, a su juicio, enfrenta la derecha tras el retiro de la postulación de la exmandataria a Naciones Unidas. “Yo quería que ella estuviera sentada en Naciones Unidas. La derecha dijo que no. Ahora la tenemos en Chile y la derecha anda con colitis”, remarcó.



