Red progresista pide salida de embajador Zaliasnik en Israel tras ser vinculado al caso Audios

La permanencia de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel quedó bajo nuevos cuestionamientos luego de que una red de centros de pensamiento progresista difundiera una minuta en la que considera “insostenible” su continuidad en el cargo, debido a su calidad de imputado en una investigación penal vinculada al caso Audios y a una serie de actuaciones públicas que, a juicio de sus autores, se apartan de los principios de la diplomacia chilena.

El documento, elaborado por el equipo internacional de la red y fechado el 9 de octubre de 2026, plantea que la situación judicial del representante diplomático, sumada a sus declaraciones sobre el conflicto palestino-israelí, compromete la reputación internacional del país y exige una respuesta de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según sostiene la minuta, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que Zaliasnik se encuentra en calidad de imputado en una investigación relacionada con presuntas irregularidades y tráfico de influencias en nombramientos del Poder Judicial, en el marco del denominado caso Audios.

Los autores califican como inédita la situación de un representante chileno que ejerce funciones diplomáticas en el extranjero mientras figura como imputado en una investigación penal.

“Se trata de una situación inédita en la historia diplomática de Chile, con un representante del país ejerciendo funciones diplomáticas en el extranjero en calidad de imputado en una investigación penal”, señala el texto.

La minuta agrega que ello “causa un enorme daño a la reputación de nuestro país” y cuestiona lo que describe como una falta de pronunciamiento del Gobierno frente a los antecedentes.

Cabe precisar que la calidad de imputado no supone una declaración de culpabilidad ni implica, por sí sola, que se hayan acreditado los hechos investigados.

El documento también recoge la solicitud que, según sus autores, formuló la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA) para que el canciller Francisco Pérez pida la renuncia de Zaliasnik.

A esa petición, añade la minuta, se habrían sumado parlamentarios y representantes de la sociedad civil. “El que continúe en el cargo es insostenible”, afirma el documento.

Los cuestionamientos no se limitan a la investigación penal. La red progresista también critica las intervenciones públicas del embajador durante sus primeros meses en Israel, particularmente una entrevista concedida a un canal de televisión estadounidense.

De acuerdo con la minuta, Zaliasnik habría realizado declaraciones que sus autores consideran despectivas hacia la comunidad palestina residente en Chile y hacia el expresidente Gabriel Boric.

El texto sostiene que esas declaraciones fueron formuladas frente a un mapa que incorporaba Cisjordania y Gaza al territorio israelí, representación que la red cuestiona por considerarla contraria al derecho internacional y a la posición histórica de Chile.

En ese contexto, el documento recuerda que la política exterior chilena ha respaldado tradicionalmente una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, en concordancia con las resoluciones de Naciones Unidas.

“Históricamente, la posición de Chile en el conflicto palestino-israelí ha sido coincidente con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, promoviendo la coexistencia pacífica de dos Estados”, señala la minuta.

A juicio de sus autores, la conducta del embajador evidenciaría una cercanía con las posiciones del Gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, lo que consideran incompatible con la tradición diplomática del país.

“La permisividad y complacencia del gobierno de Chile ante la conducta de este embajador, que pareciera abanderarse con las posiciones más recalcitrantes del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, le hacen un flaco favor a la diplomacia chilena”, sostiene el documento.

Finalmente, la red de centros de pensamiento progresista vincula la permanencia de Zaliasnik con lo que interpreta como un cambio en la orientación internacional del Gobierno de José Antonio Kast.

En su análisis, acusa que la administración estaría privilegiando el acercamiento a gobiernos como los de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y Benjamin Netanyahu en Israel, por sobre criterios que considera propios de la tradición diplomática chilena.

“La pasividad de las autoridades de la Cancillería ante una situación de esta gravedad pareciera confirmar el giro de este gobierno hacia una política exterior ideológica”, afirma la minuta.

El documento concluye cuestionando que ese acercamiento se produzca mientras el representante diplomático chileno en Israel mantiene la calidad de imputado en una investigación penal.