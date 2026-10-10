Postulación a jardines JUNJI e Integra: estas son las fechas para conseguir un cupo

Las familias que buscan un cupo en salas cuna y jardines infantiles de JUNJI y Fundación Integra deberán preparar sus antecedentes antes de que se abra el proceso. La inscripción estará disponible entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre.

El calendario contempla distintas etapas después del cierre de las postulaciones, entre ellas la entrega de resultados, la aceptación de los cupos disponibles y la posterior confirmación de matrícula.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Educación, creado en 1970. Fundación Integra, por su parte, fue creada en 1990 y corresponde a una fundación privada sin fines de lucro dedicada a la educación parvularia.

¿Desde cuándo se podrá postular a los jardines infantiles JUNJI e Integra?

Las familias podrán realizar la postulación desde el 19 de octubre. El período permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre, fecha en que finalizará esta primera etapa.

Después de la inscripción comenzará el proceso de asignación de cupos, cuyos resultados se informarán en dos momentos.

¿Cuáles son las fechas que deben tener en cuenta las familias?

19 de octubre al 27 de noviembre: período habilitado para realizar las postulaciones.

período habilitado para realizar las postulaciones. 11 de diciembre: se conocerá la primera entrega de resultados.

se conocerá la primera entrega de resultados. 12 al 15 de diciembre: plazo para aceptar el cupo obtenido en la primera publicación.

plazo para aceptar el cupo obtenido en la primera publicación. 16 de diciembre: se informará una segunda tanda de resultados.

se informará una segunda tanda de resultados. 17 al 22 de diciembre: plazo para aceptar un cupo asignado en la segunda publicación.

plazo para aceptar un cupo asignado en la segunda publicación. 15 de diciembre al 13 de enero: período destinado a las entrevistas y a la confirmación de matrícula.

¿Qué ocurre si el niño o niña no queda seleccionado en la primera etapa?

La primera publicación de resultados se realizará el 11 de diciembre. Si en esa instancia no se obtiene un cupo, las familias tendrán una nueva oportunidad de revisar la asignación.

La segunda publicación está fijada para el 16 de diciembre. En este caso, quienes reciban un cupo tendrán desde el 17 hasta el 22 de diciembre para aceptarlo.

¿Qué documentos hay que presentar para realizar la postulación?

Antes de iniciar la inscripción, las familias deberán reunir los antecedentes solicitados para el proceso.

Entre la documentación considerada se encuentra:

Cédula de identidad del niño o niña.

Certificado de nacimiento.

Carnet de vacunas al día.

Información socioeconómica, incluyendo los antecedentes del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se realiza la postulación a los establecimientos JUNJI?

La inscripción para los establecimientos JUNJI se efectúa a través de sus plataformas de postulación. Una de las opciones disponibles en el sistema es seleccionar más de una unidad educativa y establecer un orden de preferencia.

De esta manera, las familias pueden definir sus alternativas antes de completar el proceso, considerando las fechas establecidas para la inscripción y las etapas posteriores de asignación de cupos.

¿Cuándo se confirma la matrícula del jardín infantil?

Una vez avanzadas las etapas de asignación y aceptación de cupos, comienza el período destinado a las entrevistas y la confirmación de matrícula.

Esta fase está contemplada entre el 15 de diciembre y el 13 de enero, según el calendario informado para el proceso.