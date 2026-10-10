Entre Hilos: ¿Qué es la epistemología?

En su origen, se trata de un concepto que busca comprender qué es el conocimiento y, en ese sentido, acompaña a la reflexión sobre la ontología del episodio anterior. Sin embargo, puesto que las sociedades modernas ya no tienen consensos definitivos sobre las propiedades esenciales del cosmos, la epistemología deviene cada vez más significativa ya que toda afirmación sobre cómo es el mundo debe venir avalada por una explicación sobre qué es el conocimiento. Esta preocupación epistemológica se acrecienta en la medida que la ciencia moderna deviene, progresivamente, la única forma legítima de conocer.

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