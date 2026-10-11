El desempleo en Chile llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, según las cifras citadas en la información de origen. En este escenario, quienes pierden su fuente laboral pueden recurrir a distintos mecanismos de protección económica mientras buscan un nuevo empleo.

Entre ellos se encuentran el Seguro de Cesantía, el Subsidio de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS). A estos se suman algunos beneficios familiares que pueden mantenerse o solicitarse dependiendo de las condiciones de cada hogar.

No todos los apoyos están dirigidos al mismo grupo de trabajadores. Por eso, además de encontrarse cesante, es necesario cumplir requisitos relacionados con las cotizaciones, la forma en que terminó la relación laboral y, en algunos casos, la inscripción en determinados registros.

Seguro de Cesantía: quiénes pueden acceder

El Seguro de Cesantía es un derecho para las personas trabajadoras afiliadas a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que quedan sin empleo.

El beneficio puede utilizarse tanto cuando la relación laboral termina por decisión del trabajador —como ocurre con una renuncia— como cuando se produce por causas involuntarias, por ejemplo, un despido o el término del contrato.

Además del acceso a los fondos acumulados, contempla prestaciones de salud, sociales y previsionales.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Estar afiliado a AFC Chile .

. Encontrarse cesante.

Contar con un contrato regulado por el Código del Trabajo, el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública o ser trabajador o trabajadora de casa particular.

Poseer cédula nacional chilena.

Acreditar la cesantía mediante documentos como finiquito, carta de despido o carta de renuncia.

Contar con el número mínimo de cotizaciones exigido, según el tipo de contrato y la situación de la Cuenta Individual de Cesantía.

Subsidio de Cesantía: una alternativa para quienes no tienen Seguro

Existe también el Subsidio de Cesantía, destinado a trabajadores que no reúnen las condiciones para acceder al Seguro de Cesantía.

El beneficio puede entregarse durante un máximo de 360 días y contempla, además del aporte económico, acceso a asistencia médica gratuita en consultorios y hospitales del Servicio de Salud.

También permite recibir Asignación Familiar y/o Maternal por las cargas reconocidas y una asignación por muerte destinada a cubrir gastos funerarios en caso de fallecimiento de la persona beneficiaria.

El monto varía según el período en que se reciba:

Primeros 90 días: $17.338 mensuales.

$17.338 mensuales. Desde el día 91 al 180 : $11.560 mensuales.

: $11.560 mensuales. Desde el día 181 al 360: $8.669 mensuales.

La solicitud debe realizarse ante la institución previsional correspondiente, ya sea el IPS o una Caja de Compensación, entidad que también estará a cargo del pago.

Requisitos del Subsidio de Cesantía

Entre las condiciones se encuentran:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) de imposiciones, continuas o discontinuas, durante los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

de imposiciones, continuas o discontinuas, durante los dos años anteriores a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente al domicilio.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o de la Caja de Compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002.

Quienes firmaron su contrato después de esa fecha pueden acogerse al régimen del Seguro de Cesantía administrado por la AFC, según corresponda.

Fondo de Cesantía Solidario: cuándo se puede utilizar

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) está dirigido a personas afiliadas al Seguro de Cesantía que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual para financiar las prestaciones correspondientes.

El acceso está asociado a determinadas causales de término de la relación laboral, entre ellas:

Necesidad de la empresa.

Quiebra del empleador.

Vencimiento del plazo establecido en el contrato.

Término del trabajo o servicio que originó el contrato.

Caso fortuito o fuerza mayor.

Para utilizar este fondo se deben tener 10 cotizaciones pagadas, de las cuales las tres últimas deben ser continuas y corresponder al mismo empleador.

Otros beneficios que pueden mantenerse

La cesantía también puede tener efectos sobre otros beneficios que reciben las familias. Mientras no existan ingresos formales, es posible conservar o acceder a determinados apoyos estatales, dependiendo de cada situación.

Asignación Familiar

Las personas que reciben el Seguro de Cesantía o el Subsidio de Cesantía pueden mantener este beneficio.

Es necesario tener las cargas familiares debidamente acreditadas.

El aporte se entrega mensualmente.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa