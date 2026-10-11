Detienen a conductor en auto de diputado Jorge Brito tras circular a 184 km/h en Ruta 68

A disposición de la justicia cuando sea requerido quedó el conductor de un automóvil inscrito a nombre del diputado Jorge Brito (FA), luego de ser detectado circulando a 184 kilómetros por hora en la Ruta 68. El hombre fue detenido por conducción temeraria, aunque no pasó a control de detención y quedó apercibido.

El procedimiento policial se realizó en el kilómetro 52 de la autopista, en las cercanías de Curacaví, donde personal de Carabineros utilizó una pistola de control de velocidad para fiscalizar al automovilista. La medición constató que transitaba a 64 km/h por sobre el máximo permitido, fijado en 120 km/h.

Tras conocerse el hecho, el equipo del parlamentario descartó que Brito estuviera involucrado en la conducción del vehículo y precisó que no se encontraba en su interior cuando se efectuó el control policial.

“No conducía ni se encontraba al interior del vehículo al momento de la fiscalización realizada por Carabineros”, señalaron desde su equipo.

Asimismo, recalcaron que el episodio corresponde únicamente al automovilista y que será él quien deba responder por lo ocurrido. “Lo ocurrido es de exclusiva responsabilidad del conductor, quien deberá asumir las consecuencias que correspondan”, afirmaron.