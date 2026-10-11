Alud de barro en El Teniente: Codelco confirma rescate de un trabajador y ubica a otros dos

Un alud de barro se registró durante la tarde de este domingo en el sector El Rajo de la División El Teniente de Codelco, en la región de O’Higgins, dejando a tres trabajadores involucrados en una emergencia que movilizó a los equipos de rescate.

El incidente ocurrió en las cercanías del ADIT 42, en el sector de la mina a rajo abierto, en medio de las condiciones climáticas que han afectado a la zona central del país.

De acuerdo con los primeros antecedentes, tres trabajadores de la empresa AURA se desplazaban en una camioneta cuando fueron sorprendidos por el alud. Inicialmente se informó que uno de ellos había conseguido escapar, mientras que los otros dos permanecían atrapados.

Carabineros confirmó la activación de los protocolos de emergencia y el desplazamiento de equipos especializados hacia el lugar para realizar las labores de rescate.

Posteriormente, Codelco emitió una declaración pública en la que confirmó que uno de los tres trabajadores había sido rescatado y trasladado a un centro asistencial.

Respecto de los otros dos afectados, la estatal informó que ambos ya habían sido ubicados y que se habían iniciado las maniobras para rescatarlos.

“Producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país, en horas de esta tarde se produjo un alud de barro en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco”, señaló la compañía.

La empresa precisó que, tras conocerse el incidente, se activaron inmediatamente las acciones destinadas a proteger a los trabajadores que se encontraban en el sector.

“Inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente. Uno de ellos fue rescatado y trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate”, detalló Codelco.

La estatal también aseguró que continuará disponiendo de los recursos necesarios para enfrentar la emergencia y asistir a las personas afectadas.

“Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia”, concluyó.

Hasta el momento de la declaración, no se había informado sobre el estado de salud de los dos trabajadores que permanecían a la espera de ser rescatados, ni sobre la gravedad de las lesiones del trabajador trasladado al centro asistencial.

Las labores de emergencia continuaban en el sector de la mina a rajo abierto de El Teniente, con los protocolos de rescate activados.