Camila Vallejo critica duramente al Presidente: “El candidato Kast le pediría hoy día la renuncia”

La exministra Camila Vallejo aseguró que no extraña su protagonismo como vocera de Gobierno y que se encuentra en una etapa distinta, con proyectos que considera relevantes para Chile y América Latina. “Estoy fuera de la primera línea, pero jamás de la política. Soy una mujer política, tengo una convicción muy profunda de que la principal herramienta para cambiar el estado de las cosas y pucha que es necesario cambiar el estado de las cosas en Chile”, afirmó en entrevista con The Clinic.

La exvocera apuntó a la estrategia de la extrema derecha para instalar sus ideas y cuestionó que el progresismo haya subestimado su avance. “La izquierda y el progresismo cometimos el error de negar que esto era un problema emergente”, sostuvo. A su juicio, el sector también llegó tarde a la disputa en redes sociales y no ha conseguido modificar sustancialmente un modelo económico que considera estructuralmente desigual. “La extrema derecha leyó mejor a Gramsci que la izquierda”, resumió.

Sobre el escenario político chileno, Vallejo afirmó que el gobierno de José Antonio Kast representa a la extrema derecha, pero no cuenta con una mayoría social. “Llegó el pinochetismo al poder, pero el pinochetismo no es mayoría en nuestro país, aunque a veces griten mucho, tengan más presencia en redes sociales y digan las aberraciones que dicen”, señaló. También cuestionó el negacionismo sobre los crímenes de la dictadura y sostuvo que la derecha ha logrado instalar sus marcos interpretativos en materias como seguridad y economía.

La exsecretaria de Estado calificó la administración de Kast como “extremadamente clasista” y afirmó que sus decisiones presupuestarias y legislativas están desconectadas de las necesidades de la población. Entre sus críticas mencionó la eliminación del programa Yo Elijo Mi PC, la reducción de recursos para la Ley Ricardo Soto y el menor presupuesto destinado al subsidio al empleo, en medio de una crisis laboral. “El candidato Kast le pediría hoy día la renuncia al Presidente Kast, porque no ha cumplido nada de lo que prometió”, sostuvo.

Frente a los argumentos sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, Vallejo cuestionó que esa premisa se utilice para justificar recortes que, según dijo, perjudican a las familias. “Eficientar el gasto del Estado y modernizarlo para hacer que funcione mejor, no significa que le quiten los computadores a los niños y niñas de séptimo básico. No significa que disminuya los recursos de la ley Ricardo Soto”, afirmó. También criticó la reducción de la inversión pública y sostuvo que el Gobierno debería asumir la responsabilidad por la situación económica, en lugar de atribuirla a la administración anterior.

En materia de liderazgo, Vallejo valoró que Michelle Bachelet esté disponible para seguir contribuyendo al progresismo y descartó que su eventual candidatura represente necesariamente un obstáculo para la renovación. “El liderazgo unificador ayuda también a que otros liderazgos tengan espacio en un proyecto y ella siempre ha sido formadora de liderazgos”.

Vallejo también planteó la necesidad de “construir una mayoría social y política”, llamando a los partidos, desde el PC hasta la Democracia Cristiana, a fortalecer su trabajo territorial y actualizar sus propuestas. “La democracia también es para comer, para cuidar, para garantizar salud, la democracia también es para dar empleo, y es también para permitir el desarrollo más profundo e integral de todo ser humano”, sostuvo.

Finalmente, la exvocera sostuvo que la izquierda debe ofrecer una alternativa capaz de responder a las necesidades materiales de la población y disputar el sentido de futuro frente a la extrema derecha. “Tenemos que trabajar más coordinadamente y construir un proyecto para disputarle este oscurantismo de cultura apocalíptica de la extrema derecha y ofrecer una alternativa más luminosa y con esperanza, porque la gente lo necesita”, concluyó.