Criteria: Kast cae al 27% de aprobación y el 82% cree que su Gobierno está bajo las expectativas

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída y se situó en 27%, tres puntos porcentuales menos que en la medición anterior, mientras que su desaprobación aumentó cuatro puntos hasta alcanzar el 64%, según la última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo 11 de octubre.

El sondeo también reveló que un 82% de los encuestados considera que la administración del Mandatario ha estado por debajo de sus expectativas, frente a un 18% que sostiene que las ha superado.

En cuanto a la evaluación presidencial, un 9% de los consultados manifestó no saber si aprueba o desaprueba la gestión del jefe de Estado.

La medición evidencia una disminución del respaldo al Presidente desde el inicio de su administración. De acuerdo con Criteria, durante las primeras cuatro semanas de Gobierno la aprobación promedio alcanzó el 44%, mientras que en las últimas cuatro semanas descendió al 29%.

La encuesta también examinó la evolución del apoyo al Mandatario según las preferencias electorales de los consultados en la primera vuelta presidencial, mostrando retrocesos entre quienes respaldaron a distintas candidaturas.

Entre los votantes de Johannes Kaiser, la aprobación de Kast disminuyó del 86% al 61%, una caída de 25 puntos porcentuales.

Una reducción similar se registró entre quienes votaron por Evelyn Matthei, segmento en el que el respaldo al Presidente pasó del 53% al 30%, equivalente a una baja de 23 puntos.

En el caso de los electores de Franco Parisi, la aprobación descendió del 33% al 19%, lo que representa una disminución de 14 puntos porcentuales.

La tendencia también se observa entre quienes votaron por el propio Kast en primera vuelta. En ese grupo, la aprobación pasó del 86% al 73%, con una reducción de 13 puntos.

El sondeo profundizó, además, en la evaluación de las expectativas que distintos sectores del electorado tenían sobre la actual administración.

Entre los votantes de Kast en primera vuelta, un 57% considera que su Gobierno ha estado por debajo de lo esperado, mientras que el 43% estima que ha superado sus expectativas.

La evaluación negativa alcanza el 92% entre los electores de Matthei y el 75% entre quienes respaldaron a Kaiser.

Junto con la evaluación presidencial, Agenda Criteria abordó las percepciones ciudadanas sobre el gasto público y las eventuales medidas para reducir los recursos utilizados por el Estado.

Según los resultados, un 58% de los encuestados considera que el Estado gasta sus recursos de manera más bien ineficiente. En contraste, un 18% cree que los utiliza eficientemente y un 24% no manifiesta una opinión clara al respecto.

La percepción de ineficiencia disminuyó ocho puntos porcentuales en comparación con febrero de este año, cuando alcanzaba el 66%, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Al desagregar los resultados por identificación política, el 81% de quienes se identifican con la izquierda considera que el Estado utiliza sus recursos de manera ineficiente.

La misma percepción alcanza al 65% de los encuestados de centro, al 40% de quienes se identifican con la derecha y al 54% de las personas sin identificación política.

Respecto de las medidas destinadas a disminuir el gasto público, un 52% de los consultados está de acuerdo con reducir el número de funcionarios del Estado.

En tanto, un 28% rechaza esa alternativa y un 20% declara no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Sin embargo, la encuesta muestra un escenario distinto cuando las eventuales reducciones presupuestarias afectan programas y beneficios sociales.

Un 66% de los encuestados se opone a disminuir el presupuesto destinado a determinados programas sociales, mientras que un 19% respalda esa medida.

El rechazo aumenta frente a la posibilidad de reducir las ayudas económicas que reciben las familias.

En ese ámbito, un 76% de los consultados se manifiesta contrario a disminuir bonos y subsidios, frente a un 8% que está de acuerdo con aplicar ese tipo de recortes.