Cómo inscribirse como voluntario tras el aluvión en Las Condes: formulario, requisitos y qué llevar

Tras el aluvión que afectó a Las Condes, especialmente al sector de San Carlos de Apoquindo, cientos de personas se han organizado para colaborar en las labores de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

La Municipalidad de Las Condes habilitó un formulario de inscripción para voluntarios, con el objetivo de coordinar el ingreso a los sectores dañados y evitar que las personas lleguen por cuenta propia a lugares donde todavía trabajan equipos de emergencia y maquinaria pesada.

Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, más de mil voluntarios mayores de edad llegaron para participar en el retiro de barro y escombros. El municipio dispuso además buses para trasladarlos hacia los puntos donde se desarrollan las labores.

¿Cómo inscribirse como voluntario por el aluvión en Las Condes?

Quienes quieran participar deben completar el formulario oficial habilitado para voluntarios por la Municipalidad de Las Condes.

Formulario de inscripción para voluntarios en Las Condes

Una vez realizada la inscripción, las personas deben esperar el contacto de la organización, que informará el horario, punto de encuentro y las instrucciones para integrarse a las labores de ayuda.

El llamado de las autoridades es a no acudir directamente a San Carlos de Apoquindo sin coordinación previa, debido tanto a los riesgos existentes en el área como a la presencia de maquinaria pesada trabajando en el despeje.

¿Qué deben llevar los voluntarios?

Para quienes sean convocados a colaborar en terreno, la recomendación es asistir con ropa y calzado apropiados para labores de limpieza, considerando la presencia de barro, agua y escombros.

Entre los implementos recomendados se encuentran:

Guantes.

Botas de agua o zapatillas resistentes.

Parka o ropa impermeable.

Ropa que pueda ensuciarse durante los trabajos.

Palas y rastrillos, en caso de disponer de ellos.

Otros implementos que puedan servir para retirar barro y escombros.

Más de mil voluntarios participan en las labores de limpieza

Durante este sábado, más de mil personas previamente inscritas y empadronadas comenzaron a participar de las labores de recuperación en los puntos más afectados por el aluvión.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que el municipio dispuso buses para trasladar a los voluntarios hacia los lugares de trabajo y destacó la necesidad de mantener una coordinación previa para realizar las labores de manera segura.

Los trabajos se concentran en el retiro de barro y escombros desde viviendas, calles y otros espacios afectados por el fenómeno registrado durante la tarde del jueves 8 de octubre.

¿Dónde ocurrió el aluvión en Las Condes?

El aluvión se produjo durante la tarde del jueves 8 de octubre y afectó principalmente al sector de San Carlos de Apoquindo, luego de las intensas precipitaciones registradas en la zona precordillerana.

El flujo de agua, barro y sedimentos descendió por distintos puntos del sector, incluyendo sectores cercanos a General Blanche, Camino El Alba y Quebrada Honda, provocando daños en viviendas, calles y vehículos.

Desde entonces, equipos municipales, organismos de emergencia y voluntarios participan en las labores destinadas a despejar los sectores afectados y ayudar a las familias damnificadas.

Para colaborar, la recomendación es inscribirse previamente en el formulario oficial, esperar la convocatoria de la Municipalidad de Las Condes y no ingresar por cuenta propia a las zonas afectadas. Los voluntarios convocados deben acudir con ropa resistente, guantes y calzado adecuado para trabajar entre barro y escombros.