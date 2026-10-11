Funcionarios de Senapred alertan que menos de 20 trabajadores monitorean emergencias en la RM

Menos de 20 funcionarios para atender emergencias en las 52 comunas de la Región Metropolitana: esa es la situación que denunció la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Anfusenapred), que exigió aumentar la dotación tras el aluvión que afectó a Las Condes.

Según el gremio, la actual disponibilidad de personal equivale aproximadamente a un trabajador por cada 390 mil habitantes. La organización agregó que las labores desplegadas durante la emergencia en San Carlos de Apoquindo llevaron a algunos profesionales a cumplir jornadas de más de 24 horas continuas.

“Proteger a la ciudadanía exige asegurar condiciones laborales que permitan cumplir estas funciones sin comprometer la salud, los descansos ni la continuidad de las funciones de Senapred”, sostuvo la asociación.

La advertencia se produce en medio de la discusión del Presupuesto 2027, frente a la cual los funcionarios solicitaron evitar reducciones de recursos que puedan perjudicar las tareas de prevención y respuesta ante desastres.

Entre las medidas que demanda Anfusenapred figuran la reposición de cargos vacantes, la garantía de cobertura de los turnos y la elaboración de un plan plurianual que permita ampliar la dotación, mejorar la infraestructura y fortalecer el equipamiento tecnológico.

El gremio, que se encuentra movilizado desde el 28 de septiembre, también pidió instalar una mesa resolutiva con el Ministerio del Interior. La reunión está prevista para el próximo 14 de octubre.