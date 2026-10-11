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Feriados que quedan en 2026: cuántos fines de semana largos marcarán el cierre del año DATOS ÚTILES Créditos: El Mostrador.

Feriados que quedan en 2026: cuántos fines de semana largos marcarán el cierre del año

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras el feriado, el calendario nacional aún contempla cuatro días festivos antes de finalizar 2026. Entre ellos, uno permitirá un fin de semana largo y uno tendrá carácter irrenunciable.

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Tras el fin de semana extendido por el Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12 de octubre y recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, aún quedan cuatro feriados.

El calendario contempla dos feriados durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre, aunque caen fin de semana. El sábado 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos.

En diciembre, en tanto, habrá dos feriados. El martes 8 de diciembre será la Inmaculada Concepción, mientras que el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, fecha que sí tiene carácter de feriado irrenunciable y que dará paso al último fin de semana largo del año.

De esta manera, durante los tres meses que restan de 2026 habrá cuatro feriados en total: uno irrenunciable y uno que permitirán disfrutar de fines de semana largos.

  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo).
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