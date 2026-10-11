Feriados que quedan en 2026: cuántos fines de semana largos marcarán el cierre del año

Tras el fin de semana extendido por el Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12 de octubre y recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, aún quedan cuatro feriados.

El calendario contempla dos feriados durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre, aunque caen fin de semana. El sábado 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos.

En diciembre, en tanto, habrá dos feriados. El martes 8 de diciembre será la Inmaculada Concepción, mientras que el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, fecha que sí tiene carácter de feriado irrenunciable y que dará paso al último fin de semana largo del año.

De esta manera, durante los tres meses que restan de 2026 habrá cuatro feriados en total: uno irrenunciable y uno que permitirán disfrutar de fines de semana largos.