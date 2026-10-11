Feriados que quedan en 2026: cuántos fines de semana largos marcarán el cierre del año
Tras el feriado, el calendario nacional aún contempla cuatro días festivos antes de finalizar 2026. Entre ellos, uno permitirá un fin de semana largo y uno tendrá carácter irrenunciable.
Tras el fin de semana extendido por el Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12 de octubre y recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, aún quedan cuatro feriados.
El calendario contempla dos feriados durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre, aunque caen fin de semana. El sábado 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos.
En diciembre, en tanto, habrá dos feriados. El martes 8 de diciembre será la Inmaculada Concepción, mientras que el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, fecha que sí tiene carácter de feriado irrenunciable y que dará paso al último fin de semana largo del año.
De esta manera, durante los tres meses que restan de 2026 habrá cuatro feriados en total: uno irrenunciable y uno que permitirán disfrutar de fines de semana largos.
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo).