“Eficiencia, transparencia y resultados”: Colegio Médico advierte sobre uso de recursos en salud

El Colegio Médico pidió que el presupuesto de Salud combine una administración más eficiente con recursos suficientes para responder a las necesidades de la población, advirtiendo que reducir el déficit no puede convertirse en el único indicador de éxito.

En una carta enviada a La Tercera, la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, sostuvo que la convergencia presupuestaria —acercar los recursos iniciales al gasto efectivo— es necesaria, pero debe evaluarse por su capacidad para financiar las atenciones requeridas.

“Eficiencia y suficiencia no son alternativas”, enfatizó la dirigenta, quien llamó a medir las mejoras de gestión por sus resultados sanitarios y no solo por la ejecución de más prestaciones a menor costo.

La organización valoró que, en un escenario de estrechez fiscal, el sector Salud reciba un aumento presupuestario superior al de otras áreas. Sin embargo, planteó que la discusión debe precisar qué necesidades podrán financiarse y cuánto crecerá la capacidad de atención.

“Salud no puede seguir funcionando sobre presupuestos que deberán suplementarse durante el año. Se requieren bases más realistas y, al mismo tiempo, mejorar gestión y productividad”, señaló Arriagada, coincidiendo con planteamientos expuestos por Jorge Acosta y el exministro Jaime Mañalich.

Entre las prioridades, el Colegio Médico solicitó detallar cómo se ampliará la capacidad para reducir las listas de espera, fortalecer la Atención Primaria y concretar las inversiones pendientes. Además, subrayó la necesidad de reforzar la oferta pública en zonas donde no existen prestadores privados capaces de responder a la demanda.

“La responsabilidad debe operar en ambas direcciones: financiar adecuadamente las necesidades sanitarias y gestionar esos recursos con eficiencia, transparencia y resultados”, afirmó la presidenta del gremio, quien comprometió la entrega de evidencia y propuestas para avanzar hacia un presupuesto que responda oportunamente a las necesidades de las personas.