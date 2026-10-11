Con el fin de semana largo del 12 de octubre cerca, muchas personas ya organizan una escapada por carretera. Elegir bien el vehículo, sobre todo si es arrendado, depende de factores que conviene evaluar antes de partir.

El tipo de camino es clave para elegir el vehículo

“Lo principal es estudiar la ruta con anticipación para elegir un vehículo que permita llegar a todos los destinos previstos sin limitaciones por sus características”, afirma Francisco Montt, gerente general de Chilean Rent a Car.

Además, afirma que más que el paisaje o el clima, lo que define la elección es el tipo de camino:

Mientras exista pavimento, vehículos de distintas categorías pueden llegar a la mayoría de los destinos, incluso a la cordillera.

Al salir del pavimento, un SUV o una camioneta suele ser una mejor alternativa por su mayor despeje.

por su mayor despeje. En accesos difíciles puede ser recomendable optar por un vehículo con tracción 4x4.

El equipaje también debe definir la elección

El equipaje no depende solo del número de pasajeros, sino también del tipo y la duración del viaje.

“Cuatro personas que viajan por un fin de semana llevarán mucho menos equipaje que esas mismas cuatro personas en un viaje de diez días”, indica Montt.

Por eso, recomienda estimar de antemano el volumen real de carga.

En este punto, agrega, el sedán suele subestimarse, ya que ofrece:

Buen espacio de maletero.

Comodidad.

Economía.

¿Automático o mecánico?

Sobre la transmisión, el consejo es elegir la que el conductor conozca mejor.

En ciudad, la transmisión automática puede ser más cómoda.

En carretera, ambas alternativas funcionan bien.

En cuanto a la motorización, la ventaja histórica del diésel se ha reducido con los motores a bencina y las tecnologías híbridas, con rendimientos que superan los 20 kilómetros por litro.

Sillas infantiles y otros elementos de seguridad

Al reservar, también hay que considerar las exigencias legales y de seguridad.

En Chile, los sistemas de retención infantil son obligatorios para menores de 9 años, por lo que conviene solicitar con anticipación la silla o el alzador que corresponda.

En determinadas rutas de montaña, la autoridad también puede exigir portar cadenas para nieve durante el invierno, por lo que es necesario informarse sobre las condiciones de la ruta antes de salir.

¿Qué considerar al contratar el seguro?

Respecto de los seguros, Montt explica que existen tarifas incluyen un seguro básico, aunque cada cliente puede optar por coberturas adicionales.

“La elección depende del equilibrio que cada persona quiera hacer entre precio, cobertura y tranquilidad”, sostiene.

Por eso, antes de confirmar el arriendo, es recomendable revisar qué incluye la cobertura contratada y qué alternativas adicionales ofrece la empresa.

Reservar con anticipación puede marcar la diferencia

Finalmente, el ejecutivo recomienda no dejar el arriendo para último minuto.

“Así como las personas reservan con anticipación un vuelo o un hotel, con el vehículo debiese ocurrir lo mismo”, sostiene.

Mientras antes se reserve, mayores son las posibilidades de encontrar la categoría buscada en la sucursal más conveniente y, normalmente, también de acceder a mejores tarifas.

La ruta y el tipo de viaje deben definir la elección

No existe un único auto ideal para todos los viajes por carretera. La decisión depende principalmente del tipo de camino, la cantidad de pasajeros, el equipaje, las condiciones de seguridad y las necesidades particulares de cada recorrido. Planificar estos aspectos antes de reservar permite reducir imprevistos y escoger un vehículo acorde al viaje.