Mamografía por $5.000 durante Octubre Rosa: revisa cómo acceder
Clínica Bupa Santiago ofrece mamografías a $5.000 durante Octubre Rosa para quienes paguen exclusivamente con tarjetas o medios de BancoEstado. El PCR para VPH también tiene un valor de $5.000.
Octubre es reconocido como el mes de sensibilización y prevención del cáncer de mama, período en que distintas iniciativas buscan promover la detección temprana de esta enfermedad y la importancia de los controles preventivos.
En ese contexto, la Clínica Bupa Santiago cuenta con una oferta para realizar una mamografía por $5.000, siempre que el pago se efectúe utilizando tarjetas o medios de BancoEstado.
¿Cuánto cuesta la mamografía durante Octubre Rosa?
La Clínica Bupa Santiago ofrece el examen de mamografía a $5.000 en el marco de la campaña de Octubre Rosa.
Para acceder a este valor, existe una condición de pago específica: se debe utilizar exclusivamente una tarjeta o medio de pago de BancoEstado.
La misma promoción contempla el examen PCR para el Virus del Papiloma Humano, también por $5.000.
¿Qué condición se debe cumplir para acceder a la mamografía a $5.000?
El descuento está sujeto a la forma de pago. Para acceder al valor promocional, se debe pagar exclusivamente con tarjetas o medios de BancoEstado.
- Mamografía: tiene un valor de $5.000 bajo la promoción.
- Forma de pago: exclusivamente con tarjetas o medios de BancoEstado.
- PCR para VPH: también está disponible por $5.000.
¿Para qué sirve una mamografía?
La mamografía permite identificar alteraciones en el tejido mamario de manera temprana, incluso antes de que aparezcan síntomas perceptibles.
La detección oportuna del cáncer de mama puede aumentar las probabilidades de supervivencia hasta en un 95%, de acuerdo con la información entregada en el marco de la campaña.
Por esta razón, Octubre Rosa busca reforzar la importancia de los exámenes preventivos y de la detección temprana de posibles anomalías.
¿Qué otro examen está disponible por $5.000?
Además de la mamografía, la Clínica Bupa Santiago ofrece el examen PCR para el Virus del Papiloma Humano por $5.000.
Al igual que en el caso de la mamografía, el acceso a este valor está condicionado al pago exclusivo mediante tarjetas o medios de BancoEstado.