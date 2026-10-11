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Más de 4 mil empleos disponibles: revisa las vacantes y cómo postular a la feria laboral DATOS ÚTILES www.magnific.com

Más de 4 mil empleos disponibles: revisa las vacantes y cómo postular a la feria laboral

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Expo Laborum Online 2026 reúne más de 4.000 oportunidades laborales de más de 50 empresas nacionales y multinacionales. La feria estará disponible entre el 5 y el 11 de octubre y permite postular de manera online.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Expo Laborum Online 2026 reunirá más de 4.000 oportunidades laborales de más de 50 empresas nacionales y multinacionales entre el 5 y el 11 de octubre. Las vacantes están enfocadas principalmente en cargos operativos y técnicos, aunque existen oportunidades para distintos perfiles. Para participar, los interesados deben contar con un perfil actualizado en Laborum.com o la aplicación móvil. El proceso permite revisar las ofertas, enviar el currículum y postular online durante los siete días que dura la feria.
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Desde el lunes 5 y hasta el domingo 11 de octubre, quienes buscan una oportunidad laboral podrán acceder a más de 4.000 vacantes en la Expo Laborum Online 2026, feria virtual que reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales.

Las ofertas están dirigidas principalmente a perfiles operativos y técnicos. Entre los cargos disponibles se encuentran:

  • Operarios/as de producción.
  • Técnicos/as de mantenimiento.
  • Soldadores/as.
  • Electricistas.
  • Plomeros/as.
  • Carpinteros/as.
  • Albañiles.
  • Mecánicos/as.
  • Torneros/as.
  • Operadores/as de maquinaria.
  • Conductores de camión y reparto.
  • Operarios/as de depósito.

Entre las empresas participantes se encuentran ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.

La feria se desarrolla completamente online, por lo que los interesados pueden revisar las ofertas y enviar sus antecedentes desde cualquier lugar durante los siete días que dura el evento.

¿Cómo postular a los empleos?

Para participar en la Expo Laborum Online 2026 es necesario contar con un perfil actualizado en Laborum.com o en la aplicación móvil.

El proceso contempla:

  • Crear o actualizar el perfil en la plataforma.
  • Subir el currículum.
  • Utilizar la herramienta de inteligencia artificial de Laborum para completar y organizar la información del perfil.
  • Revisar las vacantes disponibles.
  • Postular directamente a los cargos de interés.
  • Esperar el contacto de las empresas en caso de avanzar en el proceso de selección.

Los equipos de Recursos Humanos de las compañías participantes revisarán los antecedentes de los postulantes y contactarán a quienes cumplan con los requisitos de cada cargo.

Seis ofertas para revisar durante la feria

Dentro de las vacantes disponibles se encuentran algunas alternativas en distintas áreas y ciudades:

  • Vigilante en Banco Ripley, en Valparaíso.
  • Servicio de apoyo logístico en Farmacias Ahumada, en Antofagasta.
  • Conductor/a de camioneta escolta, con turno 7x7 en Calama, para Veltis.
  • Bodeguero full time en tienda Puma, en Parque Arauco.
  • Cobrador de terreno en Banco Ripley.
  • Práctica profesional en el área mecánica, en Antofagasta, para Kupfer Hermanos.

Las personas interesadas pueden revisar los detalles de cada cargo, sus requisitos y condiciones antes de enviar la postulación.

Una feria laboral que se desarrolla completamente online

La Expo Laborum Online ya ha reunido a cientos de miles de postulantes en distintos países de la región. En Chile, una edición realizada a comienzos de año registró más de 690 mil postulaciones.

En esta nueva versión, la plataforma concentra más de 4.000 vacantes y la participación de más de 50 empresas, ampliando las posibilidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad.

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