¿Olvidaste tu ClaveÚnica? Revisa cómo recuperarla por internet
Si olvidaste tu ClaveÚnica, puedes recuperarla por internet sin acudir a una oficina. Solo necesitas tu correo electrónico y seguir los pasos disponibles en el sitio oficial. Revisa cómo realizar el trámite y dónde pedir ayuda.
La ClaveÚnica permite realizar diversos trámites y acceder a servicios del Estado por internet. Si olvidaste tu contraseña, puedes recuperarla de forma remota, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del Registro Civil o de ChileAtiende.
Cómo recuperar tu ClaveÚnica
- Ingresa al sitio oficial: www.claveunica.gob.cl/restaurar.
- Ten tu correo electrónico disponible: lo necesitarás para seguir las instrucciones del sistema.
- Sigue los pasos indicados: completa el procedimiento para recuperar el acceso a tu cuenta.
¿Dónde pedir ayuda si tienes problemas?
Si necesitas orientación sobre la ClaveÚnica, puedes comunicarte con ChileAtiende a través de los siguientes canales:
- Call Center: 600 360 3303.
- Atención telefónica: 101.
- Redes sociales: @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.
- Atención presencial: sucursales del Registro Civil y de ChileAtiende.
Recuperar la contraseña sin salir de casa
Olvidar la contraseña no significa que debas acudir presencialmente a una oficina. El trámite en línea permite iniciar la recuperación de la ClaveÚnica desde cualquier lugar con acceso a internet. Si necesitas asistencia durante el proceso, puedes recurrir a los canales de atención de ChileAtiende.
¿Por qué es importante tener activa la ClaveÚnica?
La ClaveÚnica es una herramienta de acceso a distintos trámites y servicios del Estado. A través de ella, las personas pueden realizar gestiones en línea y consultar o solicitar beneficios estatales, además de acceder a documentos y servicios públicos sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Por eso, mantenerla activa y recuperar la contraseña en caso de olvido permite facilitar el acceso a estos servicios.