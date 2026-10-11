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¿Olvidaste tu ClaveÚnica? Revisa cómo recuperarla por internet DATOS ÚTILES El Mostrador

¿Olvidaste tu ClaveÚnica? Revisa cómo recuperarla por internet

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Si olvidaste tu ClaveÚnica, puedes recuperarla por internet sin acudir a una oficina. Solo necesitas tu correo electrónico y seguir los pasos disponibles en el sitio oficial. Revisa cómo realizar el trámite y dónde pedir ayuda.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La ClaveÚnica permite acceder a diversos trámites y servicios del Estado por internet. Si olvidaste tu contraseña, puedes recuperarla sin acudir a una oficina, ingresando al sitio oficial y siguiendo las instrucciones con tu correo electrónico. Si necesitas ayuda, ChileAtiende dispone de atención telefónica, redes sociales y sucursales presenciales. Los números de contacto son 600 360 3303 y 101. Conoce los pasos para recuperar el acceso y volver a utilizar los servicios digitales del Estado.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La ClaveÚnica permite realizar diversos trámites y acceder a servicios del Estado por internet. Si olvidaste tu contraseña, puedes recuperarla de forma remota, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del Registro Civil o de ChileAtiende.

Cómo recuperar tu ClaveÚnica

  • Ingresa al sitio oficial: www.claveunica.gob.cl/restaurar.
  • Ten tu correo electrónico disponible: lo necesitarás para seguir las instrucciones del sistema.
  • Sigue los pasos indicados: completa el procedimiento para recuperar el acceso a tu cuenta.

¿Dónde pedir ayuda si tienes problemas?

Si necesitas orientación sobre la ClaveÚnica, puedes comunicarte con ChileAtiende a través de los siguientes canales:

  • Call Center: 600 360 3303.
  • Atención telefónica: 101.
  • Redes sociales: @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.
  • Atención presencial: sucursales del Registro Civil y de ChileAtiende.

Recuperar la contraseña sin salir de casa

Olvidar la contraseña no significa que debas acudir presencialmente a una oficina. El trámite en línea permite iniciar la recuperación de la ClaveÚnica desde cualquier lugar con acceso a internet. Si necesitas asistencia durante el proceso, puedes recurrir a los canales de atención de ChileAtiende.

¿Por qué es importante tener activa la ClaveÚnica?

La ClaveÚnica es una herramienta de acceso a distintos trámites y servicios del Estado. A través de ella, las personas pueden realizar gestiones en línea y consultar o solicitar beneficios estatales, además de acceder a documentos y servicios públicos sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Por eso, mantenerla activa y recuperar la contraseña en caso de olvido permite facilitar el acceso a estos servicios.

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