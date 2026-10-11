Llegar a un laboratorio sin haber comido durante varias horas es una indicación habitual cuando se deben realizar ciertos exámenes de sangre, pero no significa que todas las personas deban hacerlo. La necesidad de ayuno depende del tipo de análisis solicitado, ya que la ingesta de alimentos, bebidas o incluso algunas actividades antes de la extracción pueden modificar determinados resultados. Por eso, antes de acudir a la toma de muestra, es importante revisar qué preparación requiere cada examen. ¿Cuáles son los análisis que efectivamente necesitan ayuno y cuáles pueden realizarse con normalidad? A continuación, revisamos los principales casos y las recomendaciones que conviene tener en cuenta antes de una toma de muestra.

¿Hay que ir en ayuno para todos los exámenes de sangre?

No. Aunque muchas personas creen que antes de cualquier examen de laboratorio deben dejar de comer, el ayuno solo es necesario para ciertos análisis, principalmente aquellos que pueden alterarse con la ingesta reciente de alimentos.

La indicación depende del examen solicitado, por lo que siempre es recomendable revisar las instrucciones del laboratorio o del profesional de salud antes de acudir. MedlinePlus

En Chile, los laboratorios suelen indicar períodos de ayuno que van entre 8 y 12 horas, dependiendo del examen. Durante ese tiempo generalmente se permite consumir agua, salvo indicación médica distinta. RedSalud

Exámenes que generalmente requieren ayuno

1. Glicemia en ayunas

¿Para qué sirve?

Mide la cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre y se utiliza para evaluar alteraciones del metabolismo de la glucosa, como prediabetes o diabetes.

Preparación habitual:

Ayuno de al menos 8 horas.

No consumir alimentos ni bebidas azucaradas antes de la toma de muestra.

La glicemia en ayunas es uno de los exámenes clásicos que requiere preparación previa, aunque existen otros tipos de mediciones de glucosa que pueden realizarse sin ayuno. MedlinePlus

2. Perfil lipídico (colesterol y triglicéridos)

Incluye habitualmente:

Colesterol total.

Colesterol HDL.

Colesterol LDL.

Triglicéridos.

Preparación habitual en muchos laboratorios:

Ayuno de 10 a 12 horas.

Evitar alcohol en los días previos, especialmente porque puede alterar los triglicéridos. Clínica Alemana

Cabe señalar que algunas recomendaciones internacionales han flexibilizado el ayuno para ciertos controles de lípidos, especialmente en evaluaciones de rutina, aunque algunos médicos y laboratorios continúan solicitándolo según el caso clínico. SciELO

3. Perfil bioquímico

Es uno de los exámenes más solicitados en controles generales y puede incluir parámetros como:

Glucosa.

Función renal.

Enzimas hepáticas.

Electrolitos.

Proteínas y otros indicadores metabólicos.

En muchos centros se solicita ayuno previo, generalmente entre 8 y 12 horas. Davila

4. Curva de tolerancia a la glucosa (PTGO o TTG)

Este examen evalúa cómo responde el organismo después de ingerir una carga de glucosa.

Preparación habitual:

Ayuno previo.

Permanecer varias horas en el laboratorio durante el procedimiento.

Se utiliza, entre otros casos, para estudiar alteraciones de glucosa y diabetes gestacional. MedlinePlus

5. Insulina basal y pruebas relacionadas

Exámenes como:

Insulina basal.

Curva de insulina.

Algunas evaluaciones metabólicas.

pueden requerir ayuno, especialmente cuando se analizan junto con glicemia u otros parámetros. Diagnomed

Exámenes que generalmente NO requieren ayuno

Hemograma

Mide componentes de la sangre como:

Glóbulos rojos.

Glóbulos blancos.

Plaquetas.

Hemoglobina.

En la mayoría de los casos puede realizarse sin ayuno.

Exámenes hormonales

Muchos estudios hormonales no requieren ayuno, aunque algunos dependen del horario de toma o de condiciones específicas.

Por ejemplo:

TSH y hormonas tiroideas.

Algunas hormonas sexuales.

Cortisol (que suele depender de la hora de extracción).

La preparación debe confirmarse según la indicación médica.

Exámenes de coagulación

Pruebas como:

Tiempo de protrombina.

INR.

TTPK.

Habitualmente no requieren ayuno estricto, aunque algunos centros pueden recomendar una preparación especial según el caso. Diagnomed

Exámenes de orina

En general, los análisis de orina no requieren ayuno.

Algunos sí pueden necesitar indicaciones específicas, como:

Primera orina de la mañana.

Recolección durante 24 horas.

Restricción de ciertos alimentos o medicamentos.

¿Qué se puede consumir durante el ayuno?

Cuando un examen exige ayuno, normalmente se recomienda:

✅ Agua: generalmente permitida.

❌ Café.

❌ Té.

❌ Jugos.

❌ Bebidas alcohólicas.

❌ Leche.

❌ Chicles o caramelos.

Además, algunos laboratorios recomiendan evitar fumar y realizar ejercicio intenso antes de la toma de muestra porque pueden modificar ciertos resultados. RedSalud

Tabla resumen: exámenes con y sin ayuno

Examen ¿Requiere ayuno? Tiempo habitual Glicemia en ayunas Sí 8 horas o más Perfil lipídico Generalmente sí 10-12 horas Perfil bioquímico Frecuentemente sí 8-12 horas Curva de glucosa Sí Según protocolo Insulina basal Sí Según indicación Hemograma No — TSH/hormonas Generalmente no Depende del examen Coagulación Generalmente no — Examen de orina No Según indicación

Consejos antes de hacerse exámenes de sangre

Para evitar resultados alterados:

Confirmar previamente si el examen requiere ayuno.

No realizar ayunos más prolongados de lo indicado.

Mantener la alimentación habitual los días anteriores, salvo indicación médica.

Informar al laboratorio sobre medicamentos o suplementos que se consumen.

Llevar la orden médica al momento de la toma de muestra.

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