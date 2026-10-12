Terror, misterio y humor: cinco películas y series para ver en Halloween

Pueblos sin salida, investigaciones paranormales e invasiones zombis forman parte de las historias para ver durante Halloween. La selección de DIRECTV Colombia reúne cinco películas y series que combinan terror, misterio y comedia, disponibles a través de las plataformas incluidas o asociadas a sus planes TV Flex.

La propuesta abarca títulos como American Horror Story: 13, El Conjuro 4: Últimos Ritos y From, junto con alternativas que incorporan humor, como Scary Movie (2026), y relatos de zombis, como Prefiero la muerte.

El acceso a cada producción depende de la plataforma contratada. Los planes incluyen 24 señales de televisión en vivo, DSPORTS, DGO, Prime Video y la aplicación Skeelo. Además, permiten sumar un servicio entre Disney+, HBO Max, Paramount+ o Universal+, con la opción de cambiarlo cada 30 días.

American Horror Story: el regreso de personajes conocidos

La serie antológica vuelve con su decimotercera temporada, que recupera historias y personajes de entregas anteriores. Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Emma Roberts integran el elenco de este nuevo ciclo.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Disney+.

El Conjuro: una última investigación para los Warren

Inspirada en el caso de la familia Smurl, El Conjuro 4: Últimos Ritos sigue a Ed y Lorraine Warren en la investigación de una presencia demoníaca que amenaza a una familia. La película cierra la saga de los investigadores paranormales.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a HBO Max.

From: sobrevivir en un pueblo sin salida

Los habitantes de un pueblo del que nadie consigue escapar intentan encontrar una salida mientras enfrentan las amenazas que surgen al caer la noche. La serie combina el misterio que rodea al lugar con el terror sobrenatural y la lucha por sobrevivir.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Universal+.

Scary Movie: el terror en clave de parodia

Scary Movie (2026) reúne nuevamente a los personajes de la franquicia para parodiar los recursos y las fórmulas habituales del cine de terror. La entrega ofrece una opción centrada en la comedia para quienes prefieren acercarse al género desde el humor.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Paramount+.

Prefiero la muerte: adolescentes frente a una invasión zombi

Una invasión zombi amenaza a la ciudad y obliga a un grupo de adolescentes a buscar cómo detenerla. La historia se desarrolla después de que Archie, considerado el perdedor de la escuela, es mordido por uno de los atacantes.

Su estreno está anunciado para el 2 de octubre en Prime Video, plataforma incluida en los planes TV Flex.