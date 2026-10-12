Bachelet vuelve a la primera línea y convoca a seis partidos para coordinar a la oposición

Michelle Bachelet avanzó desde las declaraciones sobre la unidad del progresismo a una convocatoria concreta: este jueves 15 de octubre reunirá a los presidentes de seis partidos opositores en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano, en un encuentro que vuelve a situarla como una figura de articulación del sector.

Según informó Biobíochile.cl está confirmada la asistencia del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Partido Comunista y Democracia Cristiana. Fuentes consultadas por el medio señalaron que la reunión buscará abordar lineamientos comunes frente a la contingencia, en medio de los cuestionamientos por la falta de coordinación opositora.

La cita ocurre después de que Bachelet abriera la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia. Aunque no constituye un lanzamiento electoral, su convocatoria instala una pregunta política: cuánto puede contribuir a cohesionar a los partidos y qué lugar ocupará su liderazgo en esa tarea.

Desde su entorno, sin embargo, han buscado moderar la interpretación electoral. Según publicó Publimetro, cercanos a la exmandataria describieron la reunión como un encuentro de camaradería para agradecer el homenaje que las colectividades le realizaron recientemente en La Pintana. Esa explicación convive con la expectativa de que la cita permita abordar la coyuntura y fortalecer los vínculos entre los partidos. Publimetro Chile

Coordinar antes de definir candidaturas

Las reacciones recogidas por Radio Bío Bío muestran que las dirigencias reconocen la capacidad articuladora de Bachelet, pero procuran mantener la discusión presidencial en segundo plano.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, valoró su contribución al intercambio y la elaboración política del sector. El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, la describió como “un liderazgo que articula”, aunque recordó que todavía falta mucho para 2029. Desde la DC, Alejandra Krauss sostuvo que las urgencias ciudadanas deben anteceder a la definición de una candidatura.

La coincidencia apunta a una tarea inmediata: construir posiciones compartidas frente al Gobierno de José Antonio Kast. La eventual carrera presidencial agrega atención al encuentro, pero no reemplaza el problema de coordinación que las colectividades buscan resolver.

El regreso a la primera línea

El renovado protagonismo de Bachelet tomó fuerza el 7 de octubre, cuando en una entrevista con TVU, de la Universidad de Concepción, fue consultada sobre una tercera candidatura presidencial. Ante la pregunta “¿No hay segunda sin tercera?”, respondió: “Yo creo que sí”. La frase abrió el debate, sin que hasta ahora se haya traducido en una postulación formal.

En esa misma conversación reafirmó su intención de trabajar por la unidad del progresismo y manifestó preocupación por posibles retrocesos en derechos, especialmente de las mujeres. Su intervención se produjo pocas semanas después de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, que había contado con el respaldo de Brasil y México después de que el Gobierno de Kast retirara el apoyo chileno. La Tercera

Su participación nacional también se ha expresado en el debate sobre política exterior. Bachelet y el expresidente Gabriel Boric cuestionaron conjuntamente la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump. La exmandataria defendió esa intervención como una advertencia sobre sus posibles implicancias para la soberanía nacional.

La última encuesta Plaza Pública Cadem, difundida el domingo 11 de octubre, situó a Bachelet como la principal líder de los partidos de izquierda y centroizquierda, con 29% de las menciones a nivel nacional, seguida por Boric, con 19%, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 13%.

En una pregunta distinta, aplicada a quienes se identifican con la izquierda y centroizquierda, 47% consideró que Bachelet sería mejor candidata presidencial que Boric, frente al 44% que prefirió al exmandatario. El resultado corresponde a una comparación entre ambos dentro de ese segmento, no a una intención de voto nacional ni a una competencia entre todas las posibles candidaturas.30

La reunión del jueves permitirá observar si ese reconocimiento a su figura se convierte en una coordinación más estable. Por ahora, Bachelet ofrece a las colectividades un espacio para encontrarse, mientras mantiene abierta una posibilidad presidencial que añade peso político a cada uno de sus movimientos.