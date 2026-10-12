Alud fatal en El Teniente: investigan por qué había trabajadores en sector detenido por mal tiempo

La muerte de dos trabajadores tras un alud de nieve en la División El Teniente de Codelco abrió una investigación sobre las condiciones de seguridad en que se desarrollaban labores en un sector cuyas operaciones estaban detenidas por el mal tiempo. El accidente ocurrió el domingo 11 de octubre en el yacimiento ubicado en Machalí, Región de O’Higgins, y dejó dos víctimas de 53 y 34 años.

La pregunta central es por qué había personal trabajando en el área y qué evaluación de riesgo permitió su ingreso. Según el comunicado de Codelco, los fallecidos pertenecían a la subcontratista San Lorenzo, que prestaba servicios a la contratista Aura, y realizaban inspecciones en sectores de la mina a rajo abierto. La estatal confirmó que las operaciones se encontraban detenidas debido a las condiciones meteorológicas.

Ese antecedente no demuestra por sí solo un incumplimiento de los protocolos, pero obliga a esclarecer qué actividades estaban autorizadas durante la suspensión, cuáles eran las medidas de protección y qué información tenían los trabajadores sobre el peligro de deslizamientos.

El presidente del sindicato de contratistas, Luis Núñez, pidió aclarar por qué se desarrollaban labores de retiro de nieve en ese sector, considerando las condiciones climáticas y los riesgos asociados a estas zonas.

El fiscal José Villacura confirmó que la investigación busca determinar las causas del accidente y las condiciones en que se encontraba la cuadrilla. Entre los aspectos que revisará el Ministerio Público están el cumplimiento de los requisitos de seguridad y la información disponible antes de iniciar las labores.

El persecutor señaló que corresponde establecer “si se cumplían con los requisitos de seguridad, de información previa”, según declaraciones recogidas por Radio Bío Bío. Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizaron diligencias en el lugar para reconstruir lo ocurrido.

Villacura describió preliminarmente las imágenes como un deslizamiento de nieve aparentemente natural, aunque advirtió que existen pericias pendientes. La causa del alud y las condiciones de exposición de los trabajadores son aspectos que la investigación deberá esclarecer antes de establecer eventuales responsabilidades.

Exigen acreditar condiciones para retomar las labores

La Dirección del Trabajo informó este lunes que mantendrá suspendidas las labores afectadas hasta que se acrediten las condiciones necesarias de seguridad. Codelco, Aura y San Lorenzo tendrán un plazo máximo de cuatro días hábiles para entregar los antecedentes requeridos, de acuerdo con la información publicada por BioBioChile.

Los fiscalizadores llegaron a El Teniente el domingo y permanecieron hasta pasada la medianoche. El director del Trabajo, David Odo, informó además que Aura había sido fiscalizada en más de 200 oportunidades por materias de salud y seguridad laboral, y que la división El Teniente acumulaba también más de 200 fiscalizaciones vinculadas a higiene y seguridad. La publicación no precisa el período de ese registro ni sus resultados, por lo que esas cifras no equivalen a igual número de infracciones.

Sernageomin también desplegó profesionales en terreno y activó un Comité de Gestión de Crisis y Emergencias. Su reporte preliminar situó el accidente poco antes de las 14:00 e informó que la dirección regional tomó conocimiento a las 14:45. El organismo reportó la suspensión de operaciones en el sector del rajo sur.

Todavía existen diferencias en la reconstrucción pública del accidente. Mientras Codelco señaló que las víctimas realizaban inspecciones, antecedentes posteriores recogidos por BioBioChile describen labores de despeje de caminos nevados. También difiere el número de personas expuestas: el reporte preliminar de Sernageomin menciona tres trabajadores, mientras la actualización del medio habla de cuatro, dos de los cuales lograron escapar.

Codelco expresó sus condolencias y comprometió colaboración para esclarecer las circunstancias de la tragedia. La investigación deberá determinar cómo se evaluó el riesgo meteorológico, quién autorizó las tareas y qué medidas protegían a la cuadrilla en un área cuyas operaciones habían sido detenidas precisamente por el mal tiempo.