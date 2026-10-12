Codelco: las denuncias sobre maquillaje de producción podrían amenazar su clasificación de riesgo

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no tienen la suscripción premium! El foco de los inversores acá y en el resto del mundo estará puesto en lo que pase en Tailandia, donde esta semana el FMI y el Banco Mundial se reúnen en Bangkok. El telón de fondo son los mercados de bonos bajo presión, el fantasma de una burbuja de IA y lo impredecible de las decisiones de Donald Trump a tres semanas de las elecciones de medio término –el acuerdo por el diésel con Putin es un ejemplo–.

A partir de este lunes, ministros de Hacienda, banqueros centrales y los principales actores financieros del mundo intentarán encontrar respuestas a una combinación explosiva: crisis de confianza en la deuda soberana, tensiones políticas y geopolíticas, y el temor creciente a que el boom de la inteligencia artificial termine convertido en una burbuja financiera.

La primera señal de alerta viene del mercado de bonos. Los inversionistas están exigiendo tasas cada vez más altas para financiar a gobiernos que gastan más de lo que recaudan. Estados Unidos enfrenta dudas sobre la sostenibilidad de su deuda, mientras Francia se ha convertido en un símbolo de cómo la inestabilidad política puede terminar castigando las cuentas fiscales. El problema es que, cuando suben los rendimientos de los bonos soberanos, se encarece el crédito para empresas, hogares y países emergentes. Y los gobiernos y bancos centrales –Chile incluido– tienen cada vez menos margen para reaccionar.

La geopolítica tampoco ayuda. Las tensiones en Medio Oriente, los conflictos comerciales y la creciente fragmentación de la economía mundial complican las decisiones de inversión y amenazan con nuevas presiones inflacionarias. La paradoja es que los bancos centrales todavía intentan contener los precios, mientras los gobiernos necesitan estimular economías que muestran señales de agotamiento. Y todo ocurre con mercados financieros que parecen haber perdido parte de su tradicional tolerancia a los déficits fiscales.

El otro elefante en la habitación es la inteligencia artificial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió hace unos días que una decepción con los retornos de las inversiones multimillonarias en IA podría provocar un shock financiero global.

En Bangkok estará Rosanna Costa, presidenta del Banco Central de Chile, que participará en las reuniones oficiales y sostendrá encuentros con autoridades monetarias, representantes de organismos internacionales e inversionistas. Pero la noticia no estará en las reuniones bilaterales. Estará en los nuevos pronósticos económicos, los informes de estabilidad financiera y, sobre todo, en la respuesta del FMI a una pregunta incómoda: ¿qué pasa si los mercados dejan de creer, al mismo tiempo, en la capacidad de pago de los gobiernos y en las promesas de rentabilidad de la inteligencia artificial?

También en esta edición de El Semanal: Julio Ponce Lerou, la batalla más difícil del hombre que sobrevivió a todo; Codelco: el maquillaje de la producción amenaza con pasarle la cuenta a su clasificación de riesgo; y el incómodo examen de las Big Four en Chile.

Además, caso Australis: la disputa privada más cara de Chile termina en un fracaso judicial para Joyvio y, como si fuera poco, varios de los abogados estrella de Joyvio enfrentan sus propios problemas judiciales y cuestionamientos éticos; la advertencia que sacude a Wall Street: la IA podría terminar destruyendo miles de millones de dólares; y las inversiones de las AFP en los principales grupos económicos y cómo los financian.

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EL TABLERO DE JULIO PONCE: PODER, FAMILIA Y SUCESIÓN EN SU MOMENTO MÁS DIFÍCIL

Julio Ponce Lerou: la batalla más difícil del hombre que sobrevivió a todo. El empresario que resistió compras hostiles, ser yerno del dictador, el caso Cascadas y los escándalos de las platas políticas, enfrenta ahora un delicado problema de salud. Mientras recibe tratamiento en Europa, reorganiza su imperio del litio y mueve las piezas de su sucesión familiar.

Algunos lo describen como el ocaso del patriarca del litio. A semanas de cumplir 81 años, el exyerno de Pinochet desde hace un año y medio padece un tumor cerebral inoperable. Según revela un reportaje de Ximena Pérez Villamil en El Mostrador, recibe tratamientos en Chile y el extranjero para paliar sus efectos y actualmente se encuentra en Europa. Su entorno ha manejado la situación con extrema reserva.

Y mientras enfrenta su momento personal más complejo, también está ordenando la casa. El hombre que construyó uno de los mayores imperios empresariales de Chile simplificó su estructura de sociedades cascadas de seis a dos:

Potasios Investments y Pampa Investments, que controlan, respectivamente, el 6,26% y el 17,71% de SQM. La joya de la corona tiene una capitalización bursátil cercana a los US$ 18.000 millones. En junio de 2025, Ponce anunció que dejaría de ser protagonista y entregaría el control y la dirección patrimonial a su familia, representada por su hija Francisca Ponce Pinochet.

Pero hay movimientos que llaman la atención en el mercado. En agosto, Daniella Rocco Castro, de 52 años y pareja de Ponce desde hace más de cuatro, ingresó al directorio de Potasios Investments. Es la primera vez que su actual pareja ocupa un asiento en las cascadas, sociedades abiertas en las que también invierten las AFP. Cuprum, por ejemplo, tiene cerca del 1% de Potasios. Mientras tanto, Francisca ocupa las vicepresidencias de ambas sociedades, su hermano Julio César participa en Potasios, y Daniela y Alejandro, en Pampa. Todo queda en familia, aunque la presencia de Rocco agrega una nueva pieza al tablero.

El otro dato sabroso es quiénes siguen sosteniendo el imperio. Su hermano Eugenio Ponce, histórico estratega comercial de SQM, y Ricardo Ramos, gerente general de la minera y arquitecto del acuerdo con Codelco, siguen siendo sus hombres de confianza. Eugenio incluso tiene su oficina al lado de Ramos.

Ponce lleva más de una década fuera de los directorios y su familia tiene prohibido volver al de SQM hasta fines de 2030, como parte del acuerdo con Corfo. Pero su influencia empresarial sigue siendo relevante. Ahora, con su salud como telón de fondo, la gran pregunta es cómo funcionará el grupo cuando el patriarca termine de entregar las riendas y si SQM, que ahora es socia de Codelco, se pondría en venta.

La historia completa en El Mostrador.

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CODELCO Y LAS CUENTAS PENDIENTES DE PACHECO Y EL DIRECTORIO

Codelco: las denuncias sobre maquillaje de la producción amenazan con pasarle la cuenta a su clasificación de riesgo. Lo que comenzó como una investigación por cifras infladas de producción, amenaza con convertirse en un problema bastante mayor para la minera estatal que, desde este año, no solo es la principal productora de cobre sino que además controla la segunda mayor productora de litio.

La estatal enfrenta nuevos antecedentes de eventuales irregularidades en sus registros de cobre de 2024 y 2025, que ahora involucran a las divisiones Ministro Hales y Salvador. Y no es un episodio aislado: en mayo ya había reconocido una sobrestimación de casi 27 mil toneladas en su producción de 2025, equivalente al 2% de su producción propia.

Cuál sería la trampa: ahora se investiga si un mismo material fue contabilizado dos veces, en distintas divisiones. Los antecedentes están en manos del Ministerio Público y hay una auditoría externa en marcha. El Mercurio, citando fuentes internas, informa que el perjuicio para el balance de 2026 sería de alrededor de US$ 100 millones.

A diferencia del primer caso, asociado al pago de bonos de producción, esta vez la eventual doble contabilización afecta directamente los inventarios y podría obligar a reconocer un castigo contable. Es un salto importante en la gravedad financiera del episodio. La cifra todavía está sujeta a la investigación.

El problema ya no es solamente cuántas toneladas de cobre se anotaron de más. Es quién estaba mirando los números. Fuentes cercanas al directorio y altos ejecutivos y directores de mineras privadas advierten que las irregularidades ponen bajo escrutinio los controles internos, los sistemas de auditoría y la capacidad del directorio para supervisar una empresa que maneja miles de millones de dólares.

Y agregan que el asunto es especialmente incómodo para la administración anterior, presidida por Máximo Pacheco. Una fuente conocedora de la interna de Codelco lo resume sin anestesia:

“El problema de Máximo (y todo el directorio) es que andaba preocupado de puras huevadas y de figurar, mientras los viejos en Codelco, que son bravos, le pegaban flor de cacha”. Es una opinión dura, pero refleja el cuestionamiento de fondo: ¿cómo pudieron pasar estas irregularidades sin que saltaran las alarmas?

Y aquí aparece el riesgo financiero. En el mercado existe preocupación por el impacto que estos episodios podrían tener en las clasificaciones crediticias de Codelco. Moody’s mantiene a la estatal en Baa2, mientras Fitch y S&P la clasifican en BBB+, todas con perspectiva estable.

Cabe mencionar que todas estas calificaciones se mantienen dentro del grado de inversión, respaldadas fuertemente por la propiedad y el apoyo del Estado de Chile, aunque su perfil crediticio autónomo ha enfrentado presiones por los menores volúmenes de producción y altos niveles de inversión.

Una eventual rebaja no sería automática, pero las deficiencias de gobierno corporativo y control interno podrían agregar presión a una empresa que ya enfrenta desafíos de producción y financiamiento. El riesgo es que los inversionistas comiencen a exigir una mayor prima para prestarle dinero.

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EL INCÓMODO EXÁMEN DE LAS BIG FOUR EN CHILE

Un estudio de la FEN de la Universidad de Chile revela importantes diferencias entre las grandes auditoras en la aplicación de los nuevos estándares de transparencia. EY aparece en el centro de uno de los hallazgos más llamativos: explicaciones idénticas para empresas distintas. La pregunta de fondo: ¿los auditores están contando lo que realmente importa o simplemente cumpliendo con la norma?

Las Big Four bajo la lupa. El primer año de los nuevos estándares de auditoría en Chile muestra que las grandes firmas cumplen con las nuevas exigencias de transparencia, pero no todas parecen hacerlo de la misma manera. El estudio de los economistas Elizabeth Gutiérrez y Damián Gallardo revisó los informes de 29 empresas del IPSA y encontró 47 asuntos clave de auditoría (KAM), las materias más sensibles o complejas que los auditores deben explicar a los inversionistas.

El punto de fondo es quién vigila a los que vigilan. La nueva norma busca que las auditoras no se limiten a poner su firma al pie de los estados financieros, sino que expliquen dónde estuvieron los asuntos más complejos. Y en un mercado como el chileno, donde la información suele estar concentrada y los accionistas minoritarios dependen de lo que las empresas revelan, eso importa.

El hallazgo más llamativo apunta a EY. La investigación detectó que la firma utilizó exactamente la misma explicación para describir un asunto clave de auditoría en Colbún y Engie Energía Chile. También encontró coincidencias en los títulos de informes de otras empresas. No significa necesariamente que exista un incumplimiento: compañías de un mismo sector pueden enfrentar riesgos similares. Pero abre una pregunta: si el objetivo es explicar las particularidades de cada empresa, ¿cuánto valor agrega utilizar párrafos idénticos?

Y las diferencias entre auditoras son enormes. Deloitte reportó un promedio de cuatro asuntos clave por empresa, mientras EY informó apenas 1,11. PwC registró 1,6 y KPMG, 1,33. Es decir, Deloitte revela 3,6 veces más asuntos clave que EY.

Los investigadores advierten que la comparación tiene límites: las firmas auditan empresas distintas y Deloitte tiene apenas tres clientes en la muestra. Pero la disparidad plantea interrogantes sobre cómo cada auditora interpreta lo que merece ser comunicado al mercado.

Falabella encabeza la lista de compañías con más asuntos que explicar: siete, seguida por SQM e Inversiones La Construcción (ILC), con cuatro cada una. Eso no significa que sus balances estén en problemas, sino que hubo más materias que exigieron especial atención de los auditores. En el otro extremo aparece Compañía Sud Americana de Vapores, la única empresa de la muestra que no reportó ningún KAM. Una diferencia que también merece una explicación.

Ojo con dónde están los riesgos. Casi dos tercios de los asuntos identificados se concentran en cuatro áreas: deterioro de activos, provisiones por créditos, valorización de propiedades y reconocimiento de ingresos. Son materias particularmente sensibles, porque dependen de estimaciones, proyecciones y supuestos sobre el futuro.

Y hay otro dato que no pasa inadvertido: la concentración del negocio. De las 29 empresas del IPSA analizadas, 28 son auditadas por alguna de las Big Four. PwC y EY concentran por sí solas casi dos tercios de la muestra. Es un mercado dominado por cuatro firmas, encargadas de revisar las cuentas de las empresas más importantes del país.

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Un mensaje de Tenpo

CEO de Tenpo aborda los desafíos de la innovación financiera en Summit País Digital

La XIV edición del Summit País Digital reunió a los principales actores del ecosistema tecnológico y financiero. En este encuentro el CEO y Co-Fundador de Tenpo, Fernando Araya, abordó las transformaciones que está experimentando la industria y el rol que puede jugar la innovación en su evolución.

Araya destacó que en un contexto donde la inteligencia artificial y la data se toman la conversación es clave preguntarse cómo se están utilizando para el beneficio de la industria financiera y cómo están impactando en los modelos de negocio de la banca: “La tecnología por sí sola no es una ventaja competitiva. La gran pregunta no es qué tan avanzada es la IA, ni la gobernabilidad de la data, sino cómo le agregamos valor real a una tecnología como esta. La respuesta es simple: conectándolas directamente con el cliente”.

Para Tenpo es clave la capacidad de utilizar los datos de sus clientes para el beneficio de estos, creando productos personalizados basados en sus necesidades reales. “Para nosotros, la tecnología no es un área de soporte, es el núcleo de nuestra operación y el habilitador más relevante para entregar una experiencia y un servicio diferenciadores”, afirmó.

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GRÁFICO DE LA SEMANA

A propósito de aluviones, El Niño y cambio climático. El economista jefe de Scotiabank Chile, Jorge Selaive, posteó este gráfico:

“Posteo popular estadística, pero quizás es bueno recordar lo que pasa hoy con el Fenómeno de El Niño. La historia da cuenta de estadística de últimos 45 años. Uno de los eventos más dramáticos, sin toma de temperatura lamentablemente, ocurrió en 1877-1878, causando estragos materiales y personales históricos y para muchos historiadores, una de las varias causas de lo que se inició el 14 de febrero de 1879”.

Organización Meteorológica Mundial (OMM): anticipa que El Niño seguirá intensificándose hasta diciembre, con temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial que podrían alcanzar niveles récord.

Un dato para dimensionarlo: el episodio de 2015-2016 fue uno de los más fuertes de la historia. Las proyecciones actuales abren la posibilidad de que el de 2026-2027 alcance una intensidad comparable o incluso superior, aunque todavía no está confirmado.

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SEMANA EN REDES: EL POSTEO DE BLOOMBERG

La advertencia de Jefferies: la IA podría terminar destruyendo miles de millones de dólares. El posteo es de Bloomberg (@business) y el análisis es de Chris Wood, jefe global de estrategia de acciones de Jefferies. La firma es considerada como uno de los actores de Wall Street más influyentes:

El resultado a largo plazo más probable del auge de la inteligencia artificial será una destrucción masiva de capital en Estados Unidos, con cuota de mercado yendo a modelos chinos open-source más baratos, según Jefferies.

El contexto. Mientras Wall Street sigue apostando fortunas a la IA, uno de sus estrategas más influyentes está lanzando una advertencia incómoda: buena parte de ese dinero podría terminar en la basura.

El argumento de Wood es simple:

Las grandes tecnológicas están invirtiendo cantidades gigantescas en centros de datos, chips e infraestructura, pero nadie tiene claro si esos desembolsos generarán retornos suficientes. Las estimaciones que cita Wood apuntan a inversiones por US$ 695.000 millones este año y US$ 870.000 millones en 2027. Y hay una agravante: una proporción creciente de ese gasto comienza a financiarse con deuda.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Caso Australis: la disputa privada más cara de Chile termina en un fracaso judicial para Joyvio. La empresa china gastó una fortuna en abogados, peritos y litigios internacionales para intentar demostrar que Isidoro Quiroga la engañó en la venta de la salmonera. La Fiscalía no encontró antecedentes suficientes para acusar, la justicia rechazó reabrir la investigación penal y el histórico fallo arbitral de US$ 300 millones fue anulado.

Y como si fuera poco, varios de los abogados estrella de Joyvio enfrentan sus propios problemas judiciales y cuestionamientos éticos.

Para entender la magnitud del fracaso hay que mirar los números. En 2019, Joyvio pagó US$ 921 millones por Australis. Cuatro años después acusó a Quiroga de haber ocultado un esquema de sobreproducción de salmones que habría inflado artificialmente el valor de la empresa.

Lo que siguió fue una guerra judicial sin precedentes: arbitrajes, querellas penales, demandas en Estados Unidos, decenas de informes de expertos y algunos de los estudios jurídicos más caros de Chile y el extranjero. Una investigación de El Mostrador estimó que el costo total de la disputa para ambas partes bordea los US$ 50 millones, lo que la convierte –según fuentes del mercado legal– en la batalla judicial entre privados más cara de la historia del país.

Y lo que parecía una victoria histórica para los chinos terminó evaporándose. En agosto de 2025, un tribunal arbitral ordenó a Quiroga compensar a Joyvio por cerca de US$ 300 millones. Pero en junio de 2026 la Corte de Apelaciones de Santiago anuló completamente ese fallo, en una decisión inédita bajo la legislación chilena sobre arbitraje comercial internacional. A eso se sumaron los reveses de las acciones judiciales impulsadas en Nueva York, Florida y Delaware. Joyvio consiguió reactivar la vía arbitral, pero perdió el laudo que había presentado como su gran triunfo.

El golpe de la semana pasada es particularmente duro, porque afecta el corazón de la ofensiva penal. La Fiscalía no encontró antecedentes suficientes para acusar a Quiroga por estafa y administración desleal, y el tribunal rechazó las nuevas diligencias solicitadas por los querellantes.

El fiscal Juan Pablo Araya fue categórico: para el Ministerio Público, la causa terminó (y tuvo palabras durísimas contra uno de los abogados querellantes). Eso sí, todavía falta la audiencia de sobreseimiento, fijada para el 15 de marzo de 2027, y los abogados de Joyvio anunciaron que intentarán forzar la acusación para seguir adelante sin el respaldo de la Fiscalía. La batalla legal, por tanto, no está formalmente cerrada, aunque su escenario cambió radicalmente.

Pero hay otro capítulo que amenaza con convertirse en una historia dentro de la historia: los problemas de cuatro abogados estrella que han representado a Joyvio. Hugo Rivera quedó vinculado a una nueva investigación del Ministerio Público por sus comunicaciones con un alto oficial de la PDI sobre un peritaje del caso Australis. Alberto Eguiguren, el cerebro de la estrategia legal de los chinos, enfrenta una denuncia por cohecho relacionada con un fallo de la Corte Suprema durante la época de Ángela Vivanco. Respondió querellándose contra su denunciante por denuncia calumniosa.

Gabriel Zaliasnik, que dejó la defensa para asumir como embajador en Israel, tiene calidad de imputado –no está formalizado– en una arista del caso Audios sobre nombramientos judiciales. Y Jorge Bofill fue denunciado ante el Colegio de Abogados por un conflicto de intereses en una disputa vinculada a Equitas y la familia Puchi.

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– La primera gran señal de alerta para la burbuja de la IA: US$ 30.000 millones que se esfumaron en 48 horas. Ni el respaldo de Nvidia fue suficiente. Firmus, una de las estrellas emergentes del negocio de centros de datos para inteligencia artificial, tuvo que cancelar abruptamente su salida a bolsa en Australia. La compañía aspiraba a levantar unos US$ 5.000 millones con una valorización superior a US$ 30.000 millones. Pero en apenas 48 horas, los inversionistas le dieron un portazo. Y la historia comienza a generar ruido en Wall Street.

El problema no era la IA, sino el precio. Firmus había pasado de una valorización de US$ 10.500 millones en agosto a pretender más de US$ 30.000 millones en octubre. Detrás estaban pesos pesados como Nvidia, Blackstone, Coatue y Jane Street. Pero los inversionistas institucionales comenzaron a hacerse una pregunta incómoda: ¿cuánto vale realmente una empresa que promete construir una infraestructura gigantesca, pero que todavía tiene muy poco funcionando?

Los números explican el nerviosismo. Firmus contaba con apenas 46 megavatios de capacidad operativa, frente a más de 900 megavatios contratados. Es decir, buena parte de su valorización descansaba en proyectos que todavía debían construirse, financiarse y comenzar a generar ingresos. A eso se sumaron dudas sobre sus necesidades de capital y los riesgos de ejecutar un plan de expansión tan ambicioso.

La señal para el mercado es bastante más importante que el fracaso de una IPO australiana. Durante los últimos dos años, la lógica de inversión parecía imbatible: la IA necesita chips, los chips necesitan centros de datos y los centros de datos necesitan miles de millones de dólares. Por lo tanto, cualquier empresa vinculada a esa cadena merecía valorizaciones extraordinarias. Firmus acaba de demostrar que esa ecuación tiene límites.

Y aquí aparece el verdadero riesgo. Los gigantes tecnológicos están comprometiendo cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para IA, muchas veces recurriendo a deuda y estructuras de financiamiento cada vez más sofisticadas. Pero mientras los costos son inmediatos, los retornos siguen siendo una promesa. Con tasas de interés elevadas, los inversionistas comienzan a exigir algo más que entusiasmo tecnológico: quieren ingresos, rentabilidad y flujos de caja.

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– Las inversiones de las AFP en los principales grupos económicos y cómo los financian. Un análisis del Diario Financiero revela que siete grandes grupos económicos concentran buena parte de las inversiones de las AFP en empresas chilenas: Luksic, Falabella, Yarur, SQM, Angelini, Cencosud y Matte.

Y hay un dato que rompe algunos mitos: las administradoras tienen más dinero prestado a los grandes grupos, a través de bonos y deuda bancaria, que invertido directamente en sus acciones.

Los Luksic siguen encabezando el ranking. Las AFP tienen US$ 6.561 millones invertidos en su conglomerado, equivalentes al 2,62% de todos los fondos previsionales. El 82% está concentrado en Banco de Chile. Le sigue Falabella, con US$ 4.595 millones (1,83%), pero con una sorpresa: la mayor apuesta no está en las tiendas, sino en Mallplaza, donde las AFP tienen casi US$ 2.800 millones invertidos y controlan el 23,8% de la propiedad.

El mapa del poder también está cambiando. Desde 2019, la exposición de las AFP a Falabella pasó de 0,84% a 1,83%; SQM saltó de 0,26% a 1,44% y Angelini de 1,07% a 1,48%. En SQM, las AFP son principalmente accionistas, con US$ 3.227 millones en acciones.

En cambio, en el grupo Angelini predominan los préstamos: de los US$ 3.701 millones invertidos, US$ 2.836 millones están en bonos, principalmente de Arauco. Los Matte también destacan por su deuda: las AFP tienen US$ 1.355 millones en bonos de CMPC.

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Un mensaje de la UDP

Emmanuel Carrère reflexiona sobre la verdad y el duelo en la UDP

La Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño recibió al escritor francés, autor de libros como El adversario, Limónov y Una novela rusa, quien se refirió a su trayectoria, sus principales obras y a su reciente novela Koljós.

En la conversación con el académico de la UDP Rafael Gumucio titulada “El lugar donde no se miente”, Carrère habló sobre el proceso de escritura de su última novela, que surgió a partir de una necesidad interna, descrita como “una suerte de convulsión psíquica”. La obra también aborda su propia relación con el paso del tiempo: “Entro en lo que llamamos la vejez”.

Sobre su trabajo como periodista destacó la importancia del tiempo y el trabajo en terreno para desarrollar una investigación y valoró ejercerlo con el tiempo y el espacio necesarios. “Tengo la suerte de realizar periodismo como en la vieja escuela”.

Sobre la figura de Roberto Bolaño, Carrère afirmó que “para mí es el escritor contemporáneo inmenso y fraterno, alguien que realmente impresiona por la enorme riqueza de su imaginación, de su virtuosismo, de su humor, de su cólera”.

Para finalizar, Carrère se refirió a su visita a Latinoamérica, luego de 11 años. “Nunca había hecho una vuelta, un tour, como este, visitando cinco países. Es apasionante”.

Visite la conversación con Emmanuel Carrère aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

–La economía bajo la lupa: ahora les toca hablar a los economistas y los bancos. Después de una semana marcada por el debate sobre el Presupuesto 2027 y las dudas sobre la recuperación, el foco estará en las expectativas de crecimiento, la inversión y el crédito.

El martes, a las 8:30, el Banco Central publica la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de octubre. Ojo con las proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027, inflación y tasas de interés. La clave será ver si los economistas siguen recortando sus estimaciones y cuánto confían en una recuperación el próximo año.

El miércoles 14 llega otra radiografía importante. A las 8:30 se publica la Encuesta de Crédito Bancario del tercer trimestre. Permitirá conocer si los bancos están más dispuestos a prestar y si empresas y hogares están demandando financiamiento. Sin crédito, difícil que despeguen la inversión y el consumo.

Jueves. También en la agenda: el seminario sobre la crisis de empleo que organiza el CEP. Participan el ministro de Economía y Minería Daniel Mas y Paulina Núñez, presidenta del Senado.

El telón de fondo es incómodo para el Gobierno. Kast y Quiroz apuestan a recuperar el crecimiento, pero los datos recientes han alimentado las dudas sobre la fortaleza de la economía. Esta semana sabremos si economistas y bancos están comprando el relato de recuperación o siguen viendo más riesgos que oportunidades.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: COREA DEL CENTRO

Esta semana en Corea del Centro hablamos sobre lo que dice el presupuesto de un Gobierno. Con abundancia de necesidades y escasez de recursos, aquello en lo que elige gastar refleja sus prioridades y valores.

El Presupuesto 2027 puede ser responsable en lo macroeconómico y, al mismo tiempo, convertirse en un serio problema político. En el capítulo del viernes analizamos los recortes, la tensión con universidades y regiones, los errores comunicacionales del Gobierno y la advertencia de que la movilización social comienza a reaparecer.

Además, analizamos cómo la crisis de deuda en Estados Unidos y Europa amenaza con presionar las tasas y el crecimiento en Chile.

Escuchen el programa en Spotify o en YouTube. Y si no se han sumado, ¡háganlo ya!, en cualquiera de las plataformas.

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