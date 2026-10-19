Este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, una fecha que busca promover la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

En Chile, el artículo 66 bis del Código del Trabajo, incorporado por la Ley 20.769, establece un permiso laboral para facilitar la realización de determinados exámenes médicos preventivos.

¿Qué exámenes contempla el permiso?

El beneficio permite solicitar medio día libre una vez al año para realizarse exámenes preventivos, entre ellos:

– Mamografía: para detectar alteraciones en las mamas.

– Papanicolaou (PAP): para identificar cambios celulares asociados al cáncer cervicouterino.

– Exámenes preventivos de próstata, en el caso de los hombres.

La normativa también considera tiempo adicional para los traslados cuando corresponda.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Pueden acceder trabajadores y trabajadoras cuyos contratos tengan una duración superior a 30 días.

En los contratos a plazo fijo o por obra o faena, el permiso puede utilizarse una vez transcurridos 30 días desde la firma del contrato y mientras este siga vigente.

¿Cómo pedir medio día libre?

Para solicitar el beneficio, se deben cumplir estos pasos:

– Avisar al empleador: con una semana de anticipación a la fecha del examen.

– Coordinar la atención médica: reservar la hora para el procedimiento.

– Presentar el comprobante: acreditar que el examen se realizó en la fecha acordada.

¿Dónde acceder a una mamografía?

Las alternativas dependen de la previsión de salud y las condiciones de atención. Las personas afiliadas a Fonasa pueden consultar por las prestaciones disponibles en la red pública.

Además, las personas de entre 50 y 59 años afiliadas a Fonasa o Isapre tienen derecho a una mamografía gratuita cada tres años como parte del Examen de Medicina Preventiva, según las condiciones aplicables.

Ante la presencia de un bulto en la mama o la axila, cambios en la piel u otra alteración, se recomienda consultar a un profesional de salud para determinar qué evaluación corresponde.