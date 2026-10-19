Lluvia en Santiago hoy: ¿a qué hora comienzan las precipitaciones este lunes 19 de octubre?
Las precipitaciones en Santiago comenzarían durante la tarde de este lunes 19 de octubre. Revisa el horario estimado de llegada de la lluvia, la temperatura máxima y qué se espera para la noche.
Este lunes 19 de octubre se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas templadas en la Región Metropolitana. Según el pronóstico compartido, las precipitaciones llegarían durante la tarde, después de una mañana con cielos nublados y parcialmente despejados.
De acuerdo con Meteored, las primeras lluvias podrían registrarse pasadas las 14:00 horas, mientras que la mayor actividad se concentraría cerca de las 16:00 horas.
¿A qué hora empieza a llover en Santiago?
Estos son los horarios estimados para la capital:
- Mañana: nubosidad variable y temperaturas en ascenso.
- Después de las 14:00 horas: podrían comenzar los chubascos débiles.
- Cerca de las 16:00 horas: aumentaría la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas.
- Durante la noche: los chubascos podrían volverse aislados.
Los horarios son referenciales y pueden variar según la comuna y la evolución de las condiciones atmosféricas.
¿Qué temperatura habrá este lunes?
El pronóstico citado por 24 Horas anticipa una temperatura máxima de hasta 25 °C en la zona central. Sin embargo, la llegada de nubosidad y precipitaciones podría generar cambios en las condiciones durante la tarde.
¿Habrá tormentas eléctricas?
Sí, existe la posibilidad de actividad eléctrica durante la tarde, asociada a la inestabilidad atmosférica. Por ello, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos de la Dirección Meteorológica de Chile y tomar precauciones si se registran tormentas.
Si tienes actividades al aire libre o debes trasladarte durante la tarde, considera llevar paraguas y revisar las actualizaciones del pronóstico antes de salir.