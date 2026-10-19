Este lunes 19 de octubre se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas templadas en la Región Metropolitana. Según el pronóstico compartido, las precipitaciones llegarían durante la tarde, después de una mañana con cielos nublados y parcialmente despejados.

De acuerdo con Meteored, las primeras lluvias podrían registrarse pasadas las 14:00 horas, mientras que la mayor actividad se concentraría cerca de las 16:00 horas.

¿A qué hora empieza a llover en Santiago?

Estos son los horarios estimados para la capital:

Mañana : nubosidad variable y temperaturas en ascenso.

: nubosidad variable y temperaturas en ascenso. Después de las 14:00 horas : podrían comenzar los chubascos débiles.

: podrían comenzar los chubascos débiles. Cerca de las 16:00 horas: aumentaría la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas.

aumentaría la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Durante la noche: los chubascos podrían volverse aislados.

Los horarios son referenciales y pueden variar según la comuna y la evolución de las condiciones atmosféricas.

¿Qué temperatura habrá este lunes?

El pronóstico citado por 24 Horas anticipa una temperatura máxima de hasta 25 °C en la zona central. Sin embargo, la llegada de nubosidad y precipitaciones podría generar cambios en las condiciones durante la tarde.

¿Habrá tormentas eléctricas?

Sí, existe la posibilidad de actividad eléctrica durante la tarde, asociada a la inestabilidad atmosférica. Por ello, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos de la Dirección Meteorológica de Chile y tomar precauciones si se registran tormentas.

Si tienes actividades al aire libre o debes trasladarte durante la tarde, considera llevar paraguas y revisar las actualizaciones del pronóstico antes de salir.