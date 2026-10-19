Aunque se lave con frecuencia, la ropa blanca puede adquirir un tono amarillento con el paso del tiempo. Esto no siempre se debe a la suciedad visible: también influyen los productos utilizados, los residuos que quedan en las fibras y los hábitos de lavado.

El sudor, la grasa corporal y los restos de desodorante suelen acumularse en cuellos, puños y axilas. Además, utilizar demasiado detergente o suavizante puede dejar residuos que atrapan la suciedad.

Según Ignacio Affeld, especialista de Mamá Limpiando, uno de los errores más frecuentes es creer que agregar más detergente permite obtener mejores resultados.

Los 5 errores más comunes al lavar ropa blanca

1. Mezclar prendas blancas con ropa de color

Algunas telas liberan pigmentos durante el lavado, que pueden transferirse a otras prendas y hacer que pierdan su blancura. Lo recomendable es separar la ropa por colores.

2. Usar demasiado detergente

El exceso de producto puede dejar residuos en las fibras y favorecer la acumulación de suciedad. Para evitarlo, se debe respetar la dosis indicada en el envase.

3. Abusar del cloro

Aunque puede blanquear ciertas prendas, su uso inadecuado puede debilitar las fibras y provocar amarillamiento en algunos tejidos. Antes de utilizarlo, hay que revisar las instrucciones del producto y la etiqueta de la ropa.

4. Sobrecargar la lavadora

Cuando el tambor está demasiado lleno, las prendas tienen menos espacio para moverse y el lavado y enjuague pueden ser menos eficaces.

5. No tratar las manchas antes del lavado

Los cuellos, puños y axilas acumulan sudor, grasa y desodorante. Tratar estas zonas antes de lavar ayuda a evitar que las manchas se vuelvan persistentes.

¿Cómo recuperar el blanco de la ropa amarillenta?

Si las manchas ya aparecieron, existen alternativas para intentar recuperar la blancura, aunque el resultado dependerá del tejido y del tiempo que lleve la mancha.

– Bicarbonato de sodio: para algunas manchas de desodorante, se puede preparar una pasta con agua, aplicarla suavemente y dejarla actuar unos 30 minutos antes del lavado. Conviene probar primero en una zona poco visible y evitar tejidos delicados.

– Percarbonato de sodio: puede ayudar a blanquear prendas compatibles. Se debe seguir la dosis y las instrucciones del producto, además de revisar la etiqueta de cuidado. No se recomienda para lana o seda, salvo indicación expresa del fabricante.

– Elegir la temperatura adecuada: el agua tibia puede ayudar a eliminar residuos grasos, pero hay que respetar las indicaciones de cada prenda. Las manchas de sangre deben tratarse inicialmente con agua fría.

También es importante secar bien la ropa antes de guardarla y evitar temperaturas excesivas en la secadora, que pueden dañar determinadas fibras.

¿Cómo evitar que la ropa blanca vuelva a amarillear?

La prevención comienza con hábitos sencillos: separar las prendas blancas, utilizar la cantidad correcta de detergente, no sobrecargar la lavadora y tratar las manchas antes del lavado.

Además, se recomienda guardar la ropa completamente limpia y seca en un lugar ventilado.

La clave es evitar que los residuos se acumulen en las fibras. Un lavado adecuado y el cuidado de cada tejido pueden ayudar a mantener la blancura y prolongar la vida útil de las prendas.