Las medidas se enmarcan en la Ley N.º 21.850 de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, y contemplan alternativas de pago al contado o en cuotas, con condonaciones de intereses y multas según la modalidad elegida.

¿Qué facilidades de pago tienen las MiPymes y personas naturales?

El beneficio está dirigido a quienes mantienen deudas vencidas y en mora al 31 de diciembre de 2025. El plazo para acogerse es de 180 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, sin posibilidad de prórroga.

Las opciones disponibles son:

Pago al contado: condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas.

condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas. Convenio en cuotas: condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas.

condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas. Pie inicial: para acceder al convenio en cuotas se exige un pago mínimo equivalente al 10% del capital original.

para acceder al convenio en cuotas se exige un pago mínimo equivalente al 10% del capital original. Plazo: el saldo puede pagarse en hasta 48 cuotas mensuales.

La TGR advirtió que el incumplimiento oportuno de una cuota puede revocar automáticamente el beneficio y reactivar los intereses y las multas originales.

¿Cómo repactar una deuda del CAE?

Para los deudores del Crédito con Aval del Estado existe una modalidad específica de repactación, con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley para suscribir el convenio.

El mecanismo permite pactar el pago de la deuda completa en hasta 48 cuotas mensuales iguales, calculadas al dividir el total adeudado por el número de cuotas seleccionado.

Esta alternativa funciona en paralelo al convenio vigente de hasta 24 meses, cuyas cuotas tienen un límite equivalente al 10% de los ingresos del deudor.

De esta manera, las personas podrán elegir entre ambas modalidades según su situación económica: una opción con cuotas vinculadas a sus ingresos o un convenio de hasta 48 pagos iguales que permite extinguir la deuda al completar todos los pagos pactados.

¿Se puede cambiar un convenio del CAE que ya está vigente?

Sí. Según informó la TGR, quienes ya tienen un convenio de pago pueden solicitar el cambio a la nueva modalidad de hasta 48 cuotas.

Además, este mecanismo no exige los requisitos previos del sistema anterior. Por eso, durante la ventana de 90 días también podrían acceder personas que antes no calificaban por su comportamiento de pago o por tener ingresos superiores a $5 millones.

¿Dónde se realiza el trámite?

La solicitud se realiza en línea, a través de la plataforma habilitada por la Tesorería General de la República.

Sitio web: tgr.gob.cl/reconstruccion.

Trámites: consultar las opciones disponibles para regularizar deudas o cambiar un convenio vigente.

Atención presencial: no es necesario acudir a una oficina para suscribir o modificar el convenio.

Antes de elegir una modalidad, se recomienda revisar el monto total adeudado, las condiciones del convenio y la capacidad de pago mensual. Esto permite evitar incumplimientos que puedan provocar la pérdida de las condonaciones.