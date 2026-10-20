Jefaturas junior con sueldos millonarios: los ahijados políticos de Squella en Economía

Doce días antes del balotaje con Gabriel Boric, el 7 de diciembre de 2021, José Antonio Kast comentó en una entrevista en “Meganoticias” que el Partido Republicano “no tiene ninguna capacidad de gobernar, porque además no tenemos la experiencia”. Tras negar al entrevistador lo que recién había comentado –“yo no dije eso”–, Kast intentó enmendar la plana reconociendo que gobernaría con los “mejores de todos los sectores”.

“No es la idea copar el Gobierno con un solo partido”, dijo.

Cinco años después, con Kast a la cabeza de una nueva administración, el problema de la inexperiencia continúa latente. A la crisis por los fallidos nombramientos de más de 40 seremis que han abandonado sus cargos por innumerables motivos, se suma la incorporación de jóvenes sin recorrido laboral en cargos de relevancia pública, muchos de ellos recién egresados y otros –incluso– todavía estudiando.

A la casi decena de casos denunciados, entre ellos algunos que ni siquiera cumplen los mínimos normativos establecidos –como ha sucedido en Cancillería, según reveló El Mostrador–, se suman otros dos jóvenes que asumieron puestos de confianza en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, una cartera que ha requerido históricamente cuadros técnicos con experiencia comprobable.

A diferencia de lo planteado por Kast hace algunos años, los jóvenes reclutados hoy pertenecen a cuadros formativos ligados al Partido Republicano, ambos recién egresados de Derecho de la Universidad Católica y ninguno con experiencia laboral previa en sus respectivas carreras. Primerizos, en el amplio sentido de la palabra.

Uno de ellos es Agustín Quera Marcet (26), jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, quien egresó apenas tres meses antes de asumir en el Gobierno. El otro es Tomás Bengolea López (25), actual jefe de asesores del biministro Daniel Mas. Los dos jóvenes profesionales –según fuentes consultadas– serían ahijados políticos del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Según un estudio de Decide Chile de Unholster, publicado esta semana, el 30,9% de los nuevos funcionarios que ingresaron al aparato público en esta nueva administración tiene menos de 30 años, a diferencia del 16,2% en el mismo periodo del año 2022, cuando Boric llevaba los mismos meses de gobierno. De acuerdo a datos de transparencia citados en el informe, las personas de 18 a 24 años pasaron de 118 a 959, aumentando su participación desde 1,7% al 10,4%.

Jefes con asesores

Según sus cuentas de LinkedIn, Tomás Bengolea y Agustín Quera estarían cumpliendo sus primeros empleos formales en sus vidas, aparte de los cargos previos de filiación política. Un trabajo donde llegaron a la cúspide del escalafón sin escala previa: hoy los dos son técnicamente jefes y tienen a su disposición a varios asesores.

Tras renunciar a la vicepresidencia del Partido Republicano para asumir tareas de coordinación de equipo de asesores en el Ministerio de Economía, Bengolea hoy recibe una remuneración bruta mensual de $2.880.000. Quera, en tanto, percibe $3.314.867 todos los meses, alcanzando en otras ocasiones peaks de más de 5 millones de pesos, que incluyen el pago de al menos ocho bonificaciones especiales.

“¿Qué está pasando con este Gobierno? ¿Cómo pueden estar tan desconectados de la realidad? Mientras miles de jóvenes recién egresados buscan su primera oportunidad, acá algunos parten directamente en cargos de alta responsabilidad y con sueldos millonarios”, escribió el diputado Juan Santana (PS) el 8 de septiembre en su cuenta de X, tirando por primera vez el hilo de lo que pasaba en el Ministerio de Economía.

El contexto, por cierto, tampoco escapa a la recriminatoria. Según un estudio del Panel Laboral UNAB de julio de este año, el principal obstáculo para que los jóvenes encuentren trabajo en Chile sigue siendo la falta de experiencia y el bajo crecimiento económico. En la misma fecha, el Instituto Nacional de Estadística situó en 102.300 las personas que buscan por primera vez empleo, la peor cifra desde que el organismo mide la variable (2010).

Antes de arribar a la cartera encargada de promover la competitividad productiva, Tomás Bengolea fue presidente del centro de alumnos del Colegio del Verbo Divino. Su interés por los temas públicos –aseguró en un programa de radio Agricultura, donde además conducía el espacio “Nuevas Voces”– coincide con el periodo de protestas de octubre del año 2019.

Fue en esa etapa cuando ingresó al Instituto Res Publica, primero, y luego a la Fundación ChileSiempre, un think tank de orientación conservadora que promueve la “formación intelectual de líderes jóvenes”, organización donde alcanzó a desempeñarse como presidente. En este rol, en pleno escándalo por los alcances del cable Chino, Bengolea señaló que nuestro país necesitaba “una política de Estado mejor definida”.

“China es un aliado comercial importantísimo, pero evidentemente detrás de una empresa china hay un monopolio y, en definitiva, están el Gobierno y el Estado chino. Y eso hay que tenerlo en la cabeza y no seguir tapándonos los ojos, porque la verdad es que eso en algún minuto va a tener una fecha de término”, comentó en marzo de este año en la “Cocina de los Lunes”, un programa de la Fundación para el Progreso (FPP), el think tank encabezado por Axel Kaiser.

En abril de 2024, Bengolea recibió el Premio Profesor Jaime Guzmán Errázuriz, un reconocimiento al mejor alumno en Derecho Constitucional y Político de la generación de egresados de 2023 de la Universidad Católica de Chile.

“Grupo cerrado”

Agustín Quera arribó al ministerio tres meses después de jurar como abogado en la Corte Suprema, a fines de 2025. Perteneciente a una reconocida familia de Curicó vinculada al rodeo, fue ayudante de Derecho Constitucional y Derecho Civil en la Universidad Católica, hizo su práctica en la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistenia Judicial y tuvo una breve pasantía por el estudio de abogados Carey.

En el ámbito político, fue jefe de campaña de Diego Riveaux en su candidatura a la Convención Constitucional del año 2021 –donde no resultó electo– y luego se transformó en jefe de gabinete del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, padrino político en su incipiente carrera, según aseguran varias fuentes consultadas.

Otras fuentes de Gobierno cuestionan la inexperiencia de las jefaturas en una cartera esencialmente técnica. Aseguran que tratan de hacer política en un cargo donde debieran preocuparse de la economía. “Por lo mismo, en La Moneda no entienden el rumbo del ministro. Consideran que ha sido ‘errático’. Con malas cifras económicas y el desempleo en las nubes, no ha logrado instalar una agenda y es uno de los más desconocidos en las encuestas”, agrega la misma fuente.

La enorme diferencia de currículums con sus predecesores es otro factor de análisis ineludible. Por ejemplo, antes de asumir como jefa de gabinete del ministro Nicolás Grau, Suina Chahuán trabajó como asesora legislativa en el Congreso, entre los años 2023 y 2026. Previo a eso, se desempeñó como abogada de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, fue asesora legislativa en el Ministerio de Educación y abogada asesora de la Presidencia de la República en 2015.

Aunque estuvo poco tiempo como jefa de asesores de Juan Andrés Fontaine en 2019, Joanna Davinovic tenía experiencia previa como directora en diversas empresas y organizaciones, como la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, la Comisión de Productividad de la CPC y la Empresa Portuaria de Valparaíso. Además, ya se había desempeñado como jefa de gabinete del mismo ministro Fontaine en el año 2010.

Si bien existen otros ejemplos de esta índole, lo que más ha llamado la atención es la escasa interacción de los jóvenes profesionales con funcionarios del ministerio y algunas conductas que no han sido bien evaluadas al interior de dicha repartición, como llegar con varios días de anticipación al inicio del ChileDay en Madrid, cuya cita partió el 14 de septiembre de este año. “Se fueron antes que el ministro a esperarlo a Madrid, eso muestra su desconexión con el trabajo y la situación fiscal”, comenta una fuente de Gobierno.

Respecto de esto último, el Ministerio de Economía respondió a El Mostrador que ambos funcionarios efectivamente llegaron al encuentro cuatro días antes del evento, el 10 de septiembre de este año, y que regresaron al país el 16 del mismo mes. En el caso de Tomás Bengolea, aseguraron que este asistió “con recursos propios, por lo tanto no aparece en la plataforma de transparencia”.

Sobre la performance de los jóvenes profesionales, distintas fuentes coinciden en que se trata de “un grupo muy cerrado”, lo que permite influir más fuertemente en las decisiones del ministro, situación que preocupa en La Moneda, aseguran, debido al poder que ha adquirido el Partido Republicano en la cartera, al punto de incorporar como jefe de comunicaciones a Sebastián Olivares, exasesor del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, destituido por dar positivo a test de drogas. El nuevo funcionario, afirman, proviene de la Fundación P!ensa al igual que Rodríguez, ambos cercanos a la cantera de Squella.

Sobre el ingreso de perfiles profesionales sin experiencia laboral, desde el ministerio señalaron que los cargos son de exclusiva confianza del ministro y que su “designación responde a criterios de idoneidad y confianza, como en cualquier ministerio”, agregando que “ambos son profesionales, se trata de abogados de la Universidad Católica licenciados con distinción máxima y con experiencia política, y su trabajo se evalúa por resultados, igual que el de todo el equipo. El ministerio valora sumar talento joven en un equipo que combina trayectoria y perfiles jóvenes”, concluyeron.