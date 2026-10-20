ClicAM: clases suspendidas en cuatro regiones y Gobierno evalúa medidas por el Fondo E

Sistema frontal: clases suspendidas en cuatro regiones

Las autoridades ampliaron la suspensión preventiva de clases para este martes a comunas de Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo. La medida se suma a la anunciada en diez comunas de la Región Metropolitana, bajo Alerta Roja por riesgo de remociones en masa. Abarca establecimientos de educación parvularia, básica y media, públicos y privados, de las comunas incluidas. En la capital se esperan entre 20 y 35 milímetros de lluvia. El Gobierno estableció polígonos de seguridad en Las Condes, Puente Alto y Talagante, ante el riesgo de aluviones e inundaciones.

Fondo E: Gobierno evaluará medidas ante incumplimientos

El Gobierno evaluará medidas por las pérdidas del Fondo E si se acreditan incumplimientos de las administradoras de fondos de pensiones. Claudio Alvarado sostuvo que el ahorro de los chilenos debe protegerse, pero no comprometió compensaciones ni acciones judiciales. Entre enero y septiembre, el fondo más conservador del sistema perdió un 10,39 % real. Renovación Nacional pidió investigar a las AFP y revisar la fiscalización. Mario Marcel planteó estudiar compensaciones, mientras al menos dos afiliados recurrieron a tribunales contra las administradoras.

Fiscalía pide formalizar a Vivanco por Fundamenta

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer solicitó formalizar a Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y Eduardo Lagos por la arista Fundamenta. El requerimiento atribuye cohecho a Vivanco y Migueles, y soborno al abogado. La investigación apunta a transferencias destinadas, según la Fiscalía, a acelerar una resolución judicial que destrabara un proyecto inmobiliario. Los hechos investigados corresponden a febrero y marzo de 2023. La jueza Carolina Gajardo dispuso discutir esta solicitud en la audiencia del 12 de noviembre, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. [*]

Empate frena presupuesto de gobiernos regionales

La Cuarta Subcomisión Mixta dejó empatada la votación del presupuesto de los gobiernos regionales: tres votos a favor y tres en contra. La propuesta del Ejecutivo contempla una rebaja de 250 mil millones de pesos para las 16 regiones. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó la falta de cambios y pidió reconsiderar los apoyos a la partida si Hacienda mantiene su posición. La votación volverá a realizarse este martes. Los gobernadores reclaman recursos y flexibilidad para ejecutar iniciativas de vivienda, salud, pavimentación y desarrollo regional.

Yáber declaró pagos por diez millones a Walker

Sergio Yáber declaró ante la Fiscalía que transfirió diez millones de pesos al senador Matías Walker durante 2022. Según los antecedentes publicados por Reportea y recogidos por El Mostrador, fueron dos pagos, por seis y cuatro millones, que el conservador suspendido explicó como ayuda por dificultades familiares. Ese año Walker gestionó un nombramiento notarial de un cercano a Yáber. El senador había reconocido ayuda económica por motivos familiares y declinó volver a referirse al asunto.

Salud: votación entre reparos por vacunas y Ricarte Soto

La Tercera Subcomisión Mixta votará este martes el presupuesto de Salud, tras los reparos por recursos para la Ley Ricarte Soto, atención primaria y vacunas. La ministra May Chomali defendió un aumento global de 4,7 %, hasta 18,3 billones de pesos. Sin embargo, parlamentarios cuestionaron las reducciones en programas específicos. El Programa Nacional de Inmunizaciones contempla una baja real de 5,3 %, que la cartera atribuye a una mayor eficiencia del gasto. Chomali aseguró que se protegerán los tratamientos de quienes ya son beneficiarios de la Ley Ricarte Soto.

ProCultura: formalizan a Larraín y Gómez por apropiación indebida

La Fiscalía formalizó por apropiación indebida a Alberto Larraín y María Constanza Gómez en la arista Anglo American del caso ProCultura. La imputación se refiere a cinco convenios suscritos entre 2021 y 2023 para proyectos culturales y de salud mental. El Ministerio Público sostiene que los recursos no fueron rendidos íntegramente y atribuye un perjuicio superior a 471 millones de pesos. Ambos quedaron con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí. El tribunal fijó 80 días de investigación. Es la cuarta arista formalizada del caso. [*]

Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro

La fiscalía de Florida anunció cargos estatales y una orden de arresto contra Raúl Castro por conspiración para cometer homicidio en primer grado. La acusación se relaciona con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas. Las aeronaves fueron atacadas por cazas cubanos cuando Castro era ministro de Defensa. La acción estatal se suma a una acusación federal presentada en mayo por el mismo episodio. El anuncio ocurre en medio de las tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo petrolero estadounidense.