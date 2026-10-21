FUAS 2027: mañana vence el plazo y conoce cómo postular a becas, créditos y gratuidad

Quedan pocos días para postular a los beneficios estudiantiles para la educación superior de 2027. El plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) vence este jueves 22 de octubre, por lo que quienes necesiten financiamiento para sus estudios deben realizar el trámite dentro de la fecha establecida.

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El proceso permite optar a gratuidad, becas y créditos para financiar estudios superiores, tanto para quienes ingresarán a una institución en 2027 como para estudiantes que ya están cursando una carrera y buscan acceder a estos beneficios o mejorar su cobertura.

¿Cómo postular al FUAS 2027?

La postulación se realiza por internet, a través del sitio oficial www.fuas.cl o del Portal de Beneficios Estudiantiles.

Para completar el formulario, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma: selecciona la opción “Iniciar Sesión” si ya tienes una cuenta. De lo contrario, regístrate con un correo electrónico y una contraseña. Completa tus antecedentes personales: ingresa la información solicitada. Si estás cursando cuarto medio y no conoces tu promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM), puedes ingresar un valor estimado, que posteriormente será validado con los datos del establecimiento educacional. Informa los datos de tu grupo familiar: completa los antecedentes de las personas que integran tu hogar y sus ingresos, de acuerdo con las indicaciones del formulario. Envía la postulación: revisa la información antes de finalizar el proceso. Una vez completado el trámite, recibirás un comprobante en tu correo electrónico.

Es importante guardar este comprobante para respaldar que la postulación fue realizada.

Además, las becas de Reparación y Vocación de Profesor o Profesora cuentan con formularios específicos, por lo que quienes deseen acceder a ellas deben realizar la postulación correspondiente por separado.

¿Quiénes deben completar el FUAS para 2027?

El proceso está dirigido a estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Estudiantes que cursan cuarto medio durante 2026 y planean ingresar a la educación superior en 2027.

y planean ingresar a la educación superior en 2027. Personas que egresaron de cuarto medio en años anteriores y quieren comenzar una carrera el próximo año.

y quieren comenzar una carrera el próximo año. Estudiantes de educación superior que actualmente no cuentan con beneficios estudiantiles.

Personas que ya reciben un beneficio , pero desean optar a otro con mayor cobertura para 2027.

, pero desean optar a otro con mayor cobertura para 2027. Estudiantes que no cumplen los requisitos para renovar su beneficio actual y necesitan postular a otra alternativa para financiar el resto de su carrera.

Antes de completar el formulario, se recomienda revisar que los antecedentes del Registro Social de Hogares (RSH) estén actualizados, ya que esta información forma parte de los antecedentes socioeconómicos considerados en el proceso.