Las lluvias ya llegaron y sin duda ponen en alerta a los conductores. Además de manejar con precaución sobre pavimento mojado, revisar el estado del vehículo puede ayudar a prevenir desperfectos y evitar quedar varado durante el temporal.

Uno de los componentes que requiere atención es la batería. Según explica Autoplanet, las bajas temperaturas pueden reducir su capacidad de entregar corriente, mientras que los trayectos cortos y el uso frecuente de luces, limpiaparabrisas y desempañador aumentan la exigencia sobre el sistema eléctrico.

¿Por qué el frío y la lluvia afectan la batería del auto?

Hay tres factores que pueden aumentar el riesgo de fallas durante los días de lluvia:

Bajas temperaturas: dificultan la entrega de energía necesaria para encender el motor. Humedad y corrosión: la suciedad y la acumulación de sulfato en los bornes pueden afectar las conexiones eléctricas. Mayor consumo de energía: las luces, la calefacción, los limpiaparabrisas y el desempañador se utilizan con mayor frecuencia durante las precipitaciones.

El riesgo también puede ser mayor en baterías con varios años de uso. Desde la tienda automotriz señalan que conviene prestar especial atención a aquellas que superan los tres años, aunque su duración depende del estado y las condiciones de uso.

¿Cómo revisar la batería antes del sistema frontal?

Antes de que comiencen las lluvias, se recomienda realizar estas comprobaciones:

Medir el voltaje: una lectura inferior a 12 volts con el motor apagado puede ser una señal de alerta. Para conocer el estado real de la batería, es aconsejable solicitar una evaluación técnica.

una lectura inferior a 12 volts con el motor apagado puede ser una señal de alerta. Para conocer el estado real de la batería, es aconsejable solicitar una evaluación técnica. Revisar los bornes: deben estar limpios y sin residuos blancos o verdosos, que pueden indicar acumulación de sulfato.

deben estar limpios y sin residuos blancos o verdosos, que pueden indicar acumulación de sulfato. Comprobar la sujeción: la batería debe permanecer firme en su base.

También hay señales que pueden advertir un problema, como dificultades para encender el motor o luces que pierden intensidad. Si aparecen, lo recomendable es revisar el vehículo antes de salir durante el temporal.

¿Qué hacer si el auto queda expuesto al agua?

Si el vehículo queda en una calle inundada, un paso bajo nivel anegado o un estacionamiento afectado por el agua, es importante no intentar encenderlo.

Estas son las principales recomendaciones:

No dar contacto ni intentar arrancar el motor si el vehículo estuvo expuesto al agua.

No cruzar calles inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo.

Preferir estacionamientos elevados y evitar sectores propensos a anegamientos.

Solicitar asistencia especializada si el agua alcanza el vehículo.

No manipular la batería ni los componentes eléctricos si existe riesgo de contacto con el agua.

Además, dejar las luces, la calefacción o el desempañador encendidos con el motor apagado durante mucho tiempo puede descargar la batería.

¿Qué otras partes del auto revisar antes de la lluvia?

La batería no es el único componente que influye en la seguridad al conducir con precipitaciones. Antes de salir, conviene comprobar:

Neumáticos: revisar el desgaste y la profundidad del dibujo para mantener la adherencia sobre pavimento mojado.

revisar el desgaste y la profundidad del dibujo para mantener la adherencia sobre pavimento mojado. Frenos: comprobar el estado de las pastillas y los discos.

comprobar el estado de las pastillas y los discos. Limpiaparabrisas: verificar que las plumillas limpien correctamente y permitan mantener una buena visibilidad.

La recomendación es realizar estas revisiones con anticipación. Detectar una batería con problemas o un componente desgastado puede evitar una panne y ayudar a reducir los riesgos durante los desplazamientos bajo la lluvia.