Algunas personas pueden tener pensiones o beneficios estatales pendientes de cobro sin saberlo. Para revisar si existe algún pago disponible durante octubre, el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone de una plataforma de consulta en línea a través de ChileAtiende.

Te puede interesar Bonos y beneficios de octubre: revisa cuáles puedes recibir

El trámite permite verificar si existen pagos asociados a beneficios previsionales y sociales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio Familiar (SUF), entre otros.

¿Cómo consultar si tienes bonos sin cobrar con tu RUT?

Para revisar si tienes beneficios o pensiones pendientes de cobro, debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de ChileAtiende para consultar pagos del IPS.

Digita tu RUT y fecha de nacimiento.

Presiona el botón “Consultar”.

Revisa la información que entrega la plataforma para conocer si tienes pagos pendientes y los detalles correspondientes.

La consulta se realiza por internet y permite verificar la información sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

¿Qué beneficios puedes revisar?

La plataforma permite consultar si existen pagos pendientes correspondientes a pensiones y beneficios administrados o pagados por el IPS.

Entre ellos se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Subsidio Familiar (SUF), además de otras prestaciones que puedan aparecer asociadas a los datos de la persona consultada.

Si el sistema informa que tienes un pago pendiente, revisa las instrucciones para conocer cómo y dónde cobrarlo.