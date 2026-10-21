TC deja la mesa servida para la remoción del conservador de Chillán

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¡Hola, Ñuble! ¿Cómo están? Seguimos con las lluvias primaverales, pero también con mucha información. El principal frente noticioso no solo está en el sistema frontal, sino en los tribunales.

El Tribunal Constitucional, de hecho, hizo noticia al rechazar un recurso por inconstitucionalidad presentado por el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, contra el proceso disciplinario a cargo de la Corte de Apelaciones de Chillán, que fue encargado expresamente por la Corte Suprema en vista de su vínculo con el bullado caso “Muñeca Bielorrusa”.

También en Chillán fue formalizado el alcalde Camilo Benavente, a quien la Fiscalía le imputa dos delitos de fraude al fisco por el perjuicio que significó al patrimonio municipal la millonaria compra de la medialuna de Chillán, terrenos donde se levantará el Parque Schleyer. La polémica se instaló en las tasaciones reportadas, ninguna de las cuales satisfizo al tribunal, que ordenó un peritaje a cargo de la PDI para determinar fehacientemente el valor real que tenían los terrenos y determinar si fueron o no afectadas las arcas municipales.

La atención de Ñuble también está en el Congreso. El gobernador Óscar Crisóstomo, en su calidad de vocero de la Asociación de Gobernadores, encabezó la mesa de negociación con el Gobierno. En esta instancia lograron “doblar la mano” al Ejecutivo, consiguiendo dejar sin efecto el recorte original a los Gobierno Regionales, limitándolo solo a un 3% de los recursos de este año, pero dejando en materia de negociación el correspondiente al Presupuesto 2027.

Volviendo al sistema frontal, cuando llueve se mojan también los cultivos primaverales, como los berries. Para evitar daños por partiduras, un investigador experto en cerezas dio a conocer una serie de medidas que seguramente le vendrán como anillo al dedo a los productores de uno de los principales rubros exportadores de la región.

Para finalizar, les contamos del festival “Ñuble Abierto “, que une arquitectura, paisaje y patrimonio, cuya primera edición se realizará del 11 al 15 de noviembre en diferentes comunas de la región.

“, que une arquitectura, paisaje y patrimonio, cuya primera edición se realizará del 11 al 15 de noviembre en diferentes comunas de la región. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los pormenores de las noticias que han dado que hablar durante los últimos días. ¡Saludos!

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TC rechaza recurso de conservador de bienes raíces de Chillán y deja la mesa servida para su remoción

Un duro revés sufrió el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, en su intento por mantenerse en el cargo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado en el marco del proceso disciplinario abierto por la Corte de Apelaciones de la capital regional debido a su vínculo con el llamado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La investigación sumaria contra Najle se inició en noviembre de 2025, luego de detectarse transferencias por $25 millones a la cuenta de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, destituida por el máximo tribunal tras ser vinculada al caso. La indagatoria busca esclarecer beneficios al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que recibió más de $17.000 millones tras obtener fallos favorables en su disputa judicial con Codelco.

El conservador sostuvo que actuó como intermediario para hacer un favor a un amigo y que desconocía el origen ilícito de esos fondos, atribuyendo su participación a una actuación de “buena fe”.

La Corte Suprema, sin embargo, ordenó a la corte chillaneja abrir un proceso disciplinario, que derivó en una suspensión del cargo por 60 días, tras la cual se debía dar paso al procedimiento de remoción.

En paralelo, Najle enfrenta una investigación penal a cargo del Ministerio Público, en la que fue formalizado en enero de 2026 por el delito de lavado de activos. En esa misma causa también fue formalizado el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

En este escenario, Najle recurrió al Tribunal Constitucional (TC), cuestionando la constitucionalidad del procedimiento de la corte, “en cuanto el fiscal judicial habría indagado los mismos hechos objeto de la investigación penal, invadiendo el monopolio del Ministerio Público”, según señaló en su escrito. También denunció que no se le habría advertido “de su derecho a guardar silencio y de su derecho a la intimidad financiera”.

El requerimiento fue declarado inadmisible el pasado 5 de octubre por la Segunda Sala del TC. En su resolución, el tribunal señaló que “los agravios que este (Najle) describe, relativos al carácter simultáneo de las indagaciones disciplinaria y penal, y a la obtención de su declaración y de sus cartolas bancarias sin advertencia del derecho a guardar silencio ni autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, se siguen del modo en que el fiscal instructor condujo el procedimiento disciplinario”.

Por declarar inadmisible el requerimiento votaron la ministra María Pía Silva Gallinato, presidenta de la sala, y el ministro Raúl Mera Muñoz. Por declararlo admisible se pronunciaron la ministra Catalina Lagos Tschorne y el ministro Mario Gómez Montoya.

El tribunal explicó que, al producirse un empate de votos, “se tiene necesariamente por inadmisible el requerimiento, dado que no se ha alcanzado el quórum necesario para superar el estándar negativo formulado en el artículo 54 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura”.

Con esta resolución, la Corte de Apelaciones de Chillán puede continuar con el procedimiento de remoción del conservador.

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Gobernadores regionales “doblan la mano” al Gobierno en Presupuesto 2027

Los gobernadores regionales le ganaron la primera batalla al Gobierno, luego de que el Ejecutivo se abriera a modificar el recorte previsto para las regiones en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Así lo dieron a conocer participantes de una mesa de negociación instalada en el Congreso durante la sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, en la que dialogaron representantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), parlamentarios y el Gobierno.

En particular, la instancia parlamentaria postergó la votación de la Partida 31, correspondiente al financiamiento de los gobiernos regionales, luego de que el Ejecutivo abriera un espacio de negociación para buscar una salida al escenario generado por el empate de tres votos contra tres registrado en la sesión del lunes, que impidió aprobar la propuesta en los términos planteados. El nuevo plazo para alcanzar un entendimiento se fijó para el próximo 2 de noviembre.

La decisión fue celebrada por el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien explicó que “no se llegó a acuerdo sobre la rebaja prevista para 2027. El Gobierno lo ha entendido y nos presentó una nueva propuesta centrada en el presupuesto de 2026, con una disminución del 3%, como ocurrió en marzo de este año. Por lo tanto, el recorte de $11.000 millones de los que inicialmente se había hablado para Ñuble ya no están sobre la mesa, lo que es una buena noticia”.

En esa línea, la autoridad regional detalló que “ahora estamos en una segunda fase y tenemos hasta el 2 de noviembre, antes de que comience la comisión mixta, para alcanzar un nuevo acuerdo. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestra región y de todas las regiones del país”.

El nuevo piso de negociación contempla un recorte aproximado del 3% respecto del presupuesto base de 2026, inferior a la disminución nominal del 8,7% prevista para Ñuble, además de incentivos para recuperar los recursos descontados. No obstante, Crisóstomo confirmó que la región seguirá buscando un incremento del 1,5%, equivalente al aumento del gasto público del Gobierno central, ante el complejo escenario de desempleo que enfrenta Ñuble.

Durante la sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, una delegación de Ñuble, integrada por alcaldes y consejeros regionales, llegó al Congreso para manifestar su preocupación por los recortes en agricultura, salud y vivienda.

“Esta merma presupuestaria va directamente en afectación a los habitantes de Ñuble y especialmente a las comunas más rurales como la nuestra”, afirmó el alcalde de Cobquecura, Jorge Romero.

Además del recorte al Gobierno Regional, el diputado Francisco Crisóstomo advirtió que en Ñuble se pretende aplicar una “devastadora” reducción del 57,8% –equivalente a $14.000 millones– al Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), mientras que los recursos destinados a campamentos y asentamientos precarios caerían un 48,5%. Asimismo, señaló que el presupuesto para pavimentos participativos disminuiría un 29,5% y el subsidio de arriendo sufriría una reducción del 17,1%.

Un mensaje de Inacap

Semana de la Pyme 2026 reunió a líderes nacionales y regionales para fortalecer el desarrollo productivo de Ñuble

INACAP Sede Chillán fue escenario del seminario “Encadenamiento Productivo y Capital Humano”, actividad que contó con la participación del subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler; el rector de INACAP, Lucas Palacios; autoridades regionales; representantes del sector productivo; emprendedores y estudiantes que tuvo por objetivo fortalecer la vinculación entre empresas, educación y desarrollo regional para impulsar oportunidades de crecimiento para Ñuble.

“Los puentes entre la academia, el sector público y el sector privado son los tejidos que necesitamos impulsar. Esto es lo que tiene que ocurrir en Chile y en esta región”, destacó Lucas Palacios, rector de INACAP.

Durante la jornada se realizó conversatorio moderado por Rodrigo Landa, director regional de Corfo abordando desafíos y oportunidades para fortalecer el encadenamiento productivo y desarrollo del capital humano en la región junto a referentes del mundo público, académico y sector productivo de Ñuble.

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¿Cuánto vale la medialuna de Chillán? Peritaje determinará precio real del terreno

La investigación que lleva adelante la Fiscalía para esclarecer la compra de los terrenos de la medialuna por parte del municipio de Chillán, destinados a la construcción del Parque Schleyer, sumó nuevos antecedentes en tribunales y alcanzó también al ámbito político.

La semana pasada, el caso se centró en la formalización del alcalde Camilo Benavente (PPD), a quien la fiscal Nadia Espinoza imputó dos delitos de fraude al fisco. Ambos se relacionan con el perjuicio patrimonial que habría sufrido el municipio por la adquisición del recinto y con actuaciones que la persecutora atribuye al jefe comunal.

Según la Fiscalía, en primer término, habría existido un “sobreprecio” en el monto pagado a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno: $3.276.160.000, de los cuales el Gobierno Regional aportó $2.303.335.000. La persecutora sostuvo que, al momento de la transacción, no había tasaciones fidedignas y que estas se presentaron después de confirmarse la promesa de compraventa aprobada por el concejo municipal en 2021. Por este concepto, el municipio habría sufrido un perjuicio superior a $1.900 millones. “A nuestro entender, este predio tiene un valor muy inferior al que efectivamente se pagó”, afirmó.

El segundo delito imputado al jefe comunal se relaciona con el traspaso de “todo lo de adentro” del terreno –graderías, corrales, techumbres y ventanales, entre otros elementos– a los propios vendedores, “omitiendo esta información al concejo municipal cuando aprobó la compraventa”. Según la Fiscalía, esto habría significado una “defraudación al patrimonio municipal por cerca de $200 millones”.

El abogado Marcelo Villena, defensor de Benavente, rechazó las imputaciones y sostuvo que la compra se realizó considerando tasaciones “objetivas” disponibles con anterioridad, “donde el precio del inmueble se tasa por un valor muy superior a los $3.276 millones que en definitiva se acordó”.

Villena también cuestionó a la Fiscalía al señalar que la tasación presentada ante el tribunal correspondía a la aportada por el querellante, pareja de la concejala Carolina Chávez (RN). El día anterior a la formalización, Chávez acudió junto a otros dos concejales al Tribunal Electoral Regional (TER) para presentar un requerimiento contra el alcalde por “notable abandono de deberes”.

“La Fiscalía y los querellantes sostienen que hay un perjuicio de más de $1.000 millones a partir de una tasación que aporta el querellante en el procedimiento que se realiza ante el Tribunal Electoral Regional, es decir, no tiene ninguna objetividad, que fue encargada por un señor que es pareja de una concejal, militantes ambos de Renovación Nacional”, afirmó el abogado. Asimismo, rechazó que el retiro de los enseres por parte de los vendedores hubiera provocado un perjuicio al municipio.

Ante la controversia sobre las tasaciones, el tribunal determinó encargar a la Policía de Investigaciones un peritaje para establecer el valor de los terrenos y aportar antecedentes que permitan esclarecer los hechos investigados.

La audiencia, iniciada el viernes, concluyó el lunes con la imposición de la medida cautelar de arraigo nacional al alcalde. El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía de prohibirle el ingreso al municipio para evitar una “presión sobre los funcionarios que serán llamados a declarar próximamente”, según planteó la persecutora. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación de los delitos vinculados a la compra de la medialuna de Chillán.

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Experto explica qué hacer para evitar partiduras en las cerezas tras temporales

La partidura es uno de los problemas que más pueden afectar el valor comercial de las cerezas cuando se registran precipitaciones durante su desarrollo. Sin embargo, atribuir esta situación exclusivamente a la lluvia es simplificar un proceso en el que intervienen distintos factores, como la variedad, el estado de desarrollo, la velocidad de crecimiento del fruto y las características de su piel y cutícula, la capa protectora cerosa que recubre su superficie.

Así lo afirma el especialista en fitotecnia de frutales de INIA Quilamapu, Cristián Balbontín, quien ha dedicado años a buscar soluciones para enfrentar los posibles daños de las lluvias primaverales en las cerezas. Se trata de uno de los principales frutos de exportación de Ñuble, cuyos envíos durante los primeros siete meses de 2026 alcanzaron los US$971 millones, un 38,8% más que en el mismo período de 2025, según datos de ProChile.

“El riesgo se determina antes de que ocurra la precipitación”, señaló el investigador. Explicó que la cutícula, formada principalmente por cutina y ceras, constituye una barrera que regula el intercambio de agua entre el fruto y el ambiente. Sin embargo, durante el crecimiento pueden generarse microfisuras que posteriormente facilitan el ingreso de agua.

El investigador de INIA Quilamapu sostuvo que las medidas de control no debieran concentrarse exclusivamente en los días previos a una lluvia, sino aplicarse a lo largo del desarrollo del fruto. Durante esta etapa, explicó, resulta fundamental mantener una adecuada nutrición mineral y disponibilidad de calcio para fortalecer los tejidos de la planta.

Especial importancia asignó al uso del calcio, que contribuye a la cohesión entre las células. Señaló que las aplicaciones realizadas durante el desarrollo del fruto pueden aumentar su contenido de calcio, mejorar su firmeza y reducir su susceptibilidad a la partidura. Por otra parte, las aplicaciones antes o durante la lluvia pueden ayudar a reducir el gradiente osmótico y, con ello, la entrada de agua al fruto.

No obstante, Balbontín advirtió que no basta con “aplicar calcio”. Es necesario distribuir las aplicaciones a lo largo del desarrollo, en lugar de concentrarlas en una única intervención. Agregó que, una vez ocurrida la lluvia, resulta fundamental eliminar rápidamente el agua que permanece sobre los frutos.

El investigador también destacó el trabajo desarrollado junto a colaboradores para estimular anticipadamente los mecanismos naturales de las plantas frente a situaciones de estrés. En este ámbito, calificó de alentadores los resultados obtenidos con derivados del ácido jasmónico, una fitohormona que actúa como señal de alarma y defensa, cuyas aplicaciones durante el período de cuaja han mostrado modificaciones en el proceso de formación de la cutícula.

Asimismo, indicó que las aplicaciones de jasmonato y ácido abscísico han reducido la susceptibilidad a la partidura bajo determinadas condiciones experimentales y han mejorado la calidad de los frutos.

Cristián Balbontín explicó que estos antecedentes demuestran la existencia de “una ventana temprana durante el desarrollo del fruto en la que sería posible intervenir para fortalecer la superficie del fruto frente al agua”.

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Festival busca posicionar a Ñuble por su arquitectura, paisaje y patrimonio

¿Qué relación existe entre un edificio moderno de Chillán, una bodega del Valle del Itata y una obra contemporánea entre montañas? En sus materiales, formas y usos hay pistas para comprender cómo se habita Ñuble. Esa es la invitación de Ñuble Abierto, un nuevo Festival de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio que celebrará su primera edición del 11 al 15 de noviembre de 2026.

Desde el emblemático edificio Copelec hasta Casa Luna, en Yungay, el encuentro propone descubrir la región mediante una curatoría que relaciona arquitectura moderna y contemporánea, paisajes productivos, infraestructura y memoria local. Cada espacio es una oportunidad para observar cómo las decisiones de diseño dialogan con la geografía, la vida cotidiana y la historia de sus comunidades.

Durante cinco días, la apertura de espacios públicos y privados, los recorridos guiados, las conversaciones y las actividades de mediación acercarán estos contenidos a habitantes, visitantes, estudiantes y profesionales. La propuesta combina una mirada especializada con experiencias accesibles para quienes quieran conocer el territorio a partir de nuevas preguntas.

“Más que mostrar edificios y paisajes, buscamos abrir una conversación sobre cómo hemos construido nuestro territorio y cómo queremos proyectarlo hacia el futuro. Aspiramos a consolidar Ñuble Abierto como una plataforma de cultura de alcance nacional e internacional”, señaló Pamela Conejeros, coordinadora general del proyecto, a cargo de la consultora Dialoga Chile.

La curatoría es el hilo conductor del festival. Las obras y los espacios seleccionados permiten explorar relaciones entre arquitectura y paisaje, reconocer distintas formas de construir y abrir conversaciones sobre el presente y el futuro de la región.

¿Por qué Chillán tiene esa imagen urbana? ¿Cómo la producción del vino da forma al paisaje del Itata? ¿Qué significa construir en un territorio de montaña? Estas preguntas conectan la programación y convierten cada visita en una experiencia de descubrimiento y aprendizaje.

“La programación de Ñuble Abierto busca reflejar la diversidad arquitectónica y paisajística de la región, desde las obras emblemáticas del movimiento moderno hasta las propuestas contemporáneas que dan cuenta del talento y la creatividad de nuestros arquitectos y profesionales”, explicó Erwin Brevis, coordinador de contenidos del festival e integrante de Estudio Arraigo.

Bajo la idea de “abrir las puertas de Ñuble”, el encuentro invita a detenerse en aquello que suele pasar inadvertido: una fachada, un material, un puente, un espacio de trabajo o la manera en que una construcción se relaciona con su entorno.

La jornada inaugural del miércoles 11 de noviembre tendrá como escenario San Carlos, con actividades vinculadas a la arquitectura, la historia y la identidad cultural de la comuna. El jueves 12 estará dedicado al Valle del Itata, abordado como un paisaje cultural y productivo. La relación entre viñas, construcciones rurales, infraestructura y comunidades permitirá acercarse a las formas de vivir y trabajar que han dado identidad al territorio.

El viernes 13, el eje cordillera pondrá el foco en la arquitectura contemporánea y su relación con el relieve, el clima y el paisaje.

El sábado 14 y el domingo 15, Chillán será protagonista, con actividades en torno a su arquitectura moderna, el diseño, el arte integrado a los edificios y las transformaciones de la ciudad.

La programación completa detallará los espacios participantes, los horarios y las condiciones de acceso, de acuerdo con las características y la capacidad de cada recinto.

Ñuble Abierto abrió las inscripciones para integrar su equipo de voluntariado, una oportunidad para aprender en terreno, conocer espacios de la región y contribuir al encuentro entre arquitectura y ciudadanía. Las inscripciones y las novedades de la programación están disponibles en www.nubleabierto.cl y en Instagram, en la cuenta @nubleabierto.

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