Línea 9 del Metro: así avanzan las obras en La Pintana y cuándo abrirá

La construcción de la futura Línea 9 del Metro de Santiago continúa avanzando en La Pintana, una de las comunas que será beneficiada con este proyecto que busca mejorar la conectividad de la zona sur de la capital.

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Según Metro, la nueva línea tendrá 27 kilómetros de extensión y unirá Cal y Canto con Puente Alto, además de ofrecer conexiones con gran parte de la red existente.

¿Cuándo estará lista la Línea 9?

La construcción se desarrollará por etapas y el primer tramo, entre Plaza La Pintana y Bío Bío, tiene como fecha estimada de inauguración fines de 2030.

Metro informó que las obras avanzan de acuerdo con la planificación prevista.

¿Qué comunas beneficiará?

La Línea 9 favorecerá directamente a ocho comunas de Santiago, mejorando la conexión de sectores que hoy enfrentan largos tiempos de traslado hacia el centro de la ciudad.

En La Pintana, el proyecto permitirá acceder a la red de Metro por primera vez, un cambio que las autoridades comunales califican como histórico para sus habitantes.

¿Con qué líneas conectará?

La nueva línea tendrá combinaciones con:

– Línea 1 (Santa Lucía).

– Línea 2.

– Línea 3.

– Línea 4.

– Línea 4A.

– Línea 6.

– Línea 7.

Estas conexiones facilitarán los desplazamientos hacia distintos puntos de Santiago sin necesidad de realizar largos recorridos en superficie.

¿Cuánto demorarán los viajes?

Uno de los principales cambios será la reducción en los tiempos de traslado.

Según Metro:

– El recorrido entre Cal y Canto y Plaza Puente Alto demorará cerca de 35 minutos.

– Desde Plaza La Pintana hasta el centro de Santiago el viaje podrá realizarse en menos de 30 minutos.

La Línea 9 forma parte de la expansión de la red de Metro y busca mejorar la conectividad de miles de personas que viven en la zona sur de la capital.