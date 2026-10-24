Metro de Santiago implementará una extensión horaria excepcional este sábado 24 y domingo 25 de octubre para facilitar el regreso de quienes asistan al Festival Bamba 2026, que se realizará en el Parque O’Higgins. El servicio especial contempla estaciones de ingreso, salida y combinación de las líneas 1 y 2.

La primera edición del festival reunirá a destacados exponentes de la música latina, entre ellos Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives. También se presentarán artistas como Jovanotti, Orishas, Bomba Estéreo y la banda chilena Los Vásquez.

¿Hasta qué hora funcionará Metro por el Festival Bamba?

El servicio de Metro se extenderá de manera extraordinaria hasta la 1:00 de la madrugada, durante ambas jornadas del evento.

La medida busca facilitar el desplazamiento de los asistentes una vez finalizados los espectáculos. Sin embargo, no todas las estaciones estarán habilitadas para ingresar: algunas funcionarán exclusivamente como puntos de salida.

¿Qué estaciones de Metro estarán abiertas?

La extensión horaria considera las siguientes estaciones de las líneas 1 y 2:

Estaciones de ingreso:

Parque O’Higgins, Línea 2.

Toesca, Línea 2.

Estaciones de salida de la Línea 1:

Los Héroes.

Universidad de Chile.

Baquedano.

Los Leones.

Escuela Militar.

Estaciones de salida de la Línea 2:

Franklin.

Parque O’Higgins.

Toesca.

Los Héroes.

Estaciones de combinación:

Los Héroes, entre las líneas 1 y 2.

Franklin, con acceso a la estación intermodal.

Es importante considerar que las estaciones habilitadas para el ingreso son distintas de aquellas que operarán únicamente para la salida. Por ello, se recomienda revisar el recorrido antes de dirigirse al transporte público.

¿A qué hora abren las puertas del Festival Bamba?

Durante ambas jornadas, la apertura de puertas del Parque O’Higgins está programada para las 12:00 horas.

El acceso peatonal dispuesto por la organización estará ubicado en avenida Matta. Quienes se trasladen en automóvil podrán utilizar los estacionamientos oficiales habilitados en el Club Hípico de Santiago.