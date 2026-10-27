Licencias médicas: estos son los nuevos controles que comenzarán a aplicarse en Chile

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) reforzó las medidas para prevenir y detectar el uso indebido de licencias médicas, a través de la Circular N°3895, que establece nuevas obligaciones para las Compin y las isapres.

La normativa busca fortalecer los controles sobre la autorización de licencias médicas y el pago de subsidios por incapacidad laboral, incorporando sistemas de monitoreo, cruces de información, análisis de datos e indicadores de alerta para detectar posibles irregularidades.

¿Qué cambia con las licencias médicas?

Compin e isapres deberán contar con sistemas que permitan identificar comportamientos atípicos o inconsistencias en la emisión, tramitación y pago de licencias médicas.

Cuando se detecte una señal de alerta, la institución podrá iniciar una investigación. El procedimiento tendrá, en principio, un plazo de hasta 10 días hábiles, prorrogable por otros 10 días en casos justificados.

Mientras se desarrolla la investigación, una licencia médica podrá ser rechazada preventivamente o podrá suspenderse temporalmente el pago del subsidio si existen antecedentes que hagan presumir una irregularidad.

¿Qué pasa si se comprueba un uso indebido?

Si se determina que un beneficio fue obtenido de manera improcedente, la licencia o el subsidio podrán ser rechazados o suspendidos.

En caso de que los recursos ya hayan sido pagados, las entidades deberán iniciar acciones para recuperar el dinero. Si los antecedentes pudieran constituir un delito, el caso deberá ser informado al Ministerio Público.

Más fiscalización y canales de denuncia

La Circular N°3895 también obliga a establecer canales confidenciales para denunciar posibles irregularidades relacionadas con licencias médicas.

Además, Compin e isapres deberán reforzar sus controles internos, separar las funciones asociadas a la autorización y pago de beneficios y monitorear el acceso de funcionarios a información sensible.

¿Cuándo comienzan a aplicarse los nuevos controles?

La implementación de las nuevas exigencias es progresiva durante 2026 y deberá estar plenamente operativa al 31 de diciembre de este año.

Los cambios no restringen el derecho a licencia médica cuando existe una incapacidad laboral debidamente acreditada. El objetivo de la SUSESO es reforzar la fiscalización y detectar de manera más temprana eventuales fraudes o usos improcedentes del sistema.