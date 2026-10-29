Buscar trabajo después de los 55 años puede convertirse en un desafío, especialmente cuando los prejuicios por edad dificultan el acceso a nuevas oportunidades laborales. Frente a este escenario, la Feria Digital de Empleos Senior realizará su segunda edición este miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 2026.

La iniciativa reunirá a 29 empresas y ofrecerá cerca de 600 puestos de trabajo para personas mayores de 55 años. Además de postular a las ofertas disponibles, los participantes podrán acceder a capacitaciones para fortalecer sus habilidades y mejorar sus posibilidades de encontrar empleo.

La participación será gratuita a través del sitio web de la feria: www.feriaempleossenior.com.

¿Cómo participar en la Feria de Empleos Senior?

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma digital, registrarse y revisar las ofertas laborales disponibles para encontrar aquellas que se ajusten a su experiencia y perfil.

La feria contempla distintas herramientas para facilitar la búsqueda de empleo:

Postulación gratuita: acceso a cerca de 600 puestos de trabajo ofrecidos por 29 empresas.

Contacto con reclutadores: posibilidad de conversar por videollamada con representantes de Recursos Humanos.

Capacitaciones: contenidos para fortalecer las competencias laborales y prepararse para nuevos desafíos.

Herramientas digitales: formación en inteligencia artificial y otras tecnologías aplicadas al trabajo.

Orientación laboral: actividades sobre negociación, comunicación intergeneracional y creación de redes de contacto.

La plataforma estará disponible desde las 00:00 horas del miércoles 28 de octubre.

¿Qué empresas participarán en la feria laboral?

La segunda edición de la Feria Digital de Empleos Senior contará con empresas de distintos rubros, entre ellas instituciones financieras, compañías de seguros, establecimientos de salud, comercio y servicios.

Entre las organizaciones participantes figuran Banco de Chile, Banco Internacional, Grupo Falabella, AFP Habitat, AFP PlanVital, AFP Modelo, Antofagasta Minerals, CMPC, Clínica MEDS, RedSalud, WOM Chile, Salcobrand, Consalud, MetLife y Compañía de Seguros Confuturo.

La iniciativa es organizada por SelloMayor, Fundación Empleos Inclusivos y Confuturo, con la colaboración de Caja Los Héroes, Espacio Urbano y AIEP. También cuenta con el patrocinio de la Subsecretaría de Previsión Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), además del apoyo de Antofagasta Minerals y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

¿Dónde recibir ayuda presencial para participar?

Quienes necesiten orientación para registrarse o ingresar a la plataforma podrán recibir asistencia presencial el miércoles 28 de octubre, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La atención estará disponible en seis centros comerciales Espacio Urbano y cinco sucursales de Caja Los Héroes.

Puntos de orientación en Espacio Urbano:

Antofagasta: Zenteno 21.

Puente Alto: avenida Concha y Toro 1149.

Gran Avenida, San Miguel: avenida José Miguel Carrera 6150.

Viña 15 Norte: avenida Benidorm 805 y 961.

Pionero, Punta Arenas: avenida Eduardo Frei Montalva 1110.

Melipilla: Serrano 395.

Sucursales de Caja Los Héroes:

Iquique: San Martín 255.

La Serena: Balmaceda 581.

San Antonio: avenida Barros Luco 1613.

Concepción: Maipú 763.

Puerto Montt: Urmeneta 305.

En estos puntos habrá equipos disponibles para resolver dudas y acompañar a las personas que requieran apoyo para utilizar la plataforma.

¿Qué resultados tuvo la primera edición?

La primera Feria Digital de Empleos Senior, realizada en 2025, registró 8.871 personas inscritas y más de 8.800 postulaciones. Además, contabilizó más de 60.800 visitas a las ofertas laborales y 300 videollamadas entre postulantes y reclutadores.

Estas cifras reflejan el interés por contar con espacios que conecten a las personas mayores de 55 años con oportunidades laborales y herramientas para enfrentar los procesos de selección.

La nueva edición busca fortalecer ese vínculo mediante ofertas de empleo, formación en competencias digitales y orientación para la búsqueda de trabajo.