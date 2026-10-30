Este sábado 31 de octubre se celebrará Halloween en Chile, una fecha en la que niños, niñas y familias salen a las calles a pedir dulces o participan en distintas actividades.

Ante el aumento de la participación en esta festividad, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) entregó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en la vía pública y evitar emergencias en los hogares.

Las medidas incluyen elegir disfraces que permitan desplazarse con facilidad, acompañar a los menores durante los recorridos y mantener las decoraciones alejadas de fuentes de calor.

Marcelo Quijada Pino, inspector del Departamento de Gestión de Riesgos del CBS, destacó la importancia de adoptar precauciones para disfrutar de la celebración sin exponerse a situaciones peligrosas.

¿Cómo prevenir accidentes durante Halloween?

Bomberos recomienda tomar precauciones al elegir los disfraces y al salir a las calles para pedir dulces.

Disfraces y seguridad en la vía pública

Elegir disfraces seguros: preferir materiales resistentes y telas que no sean inflamables. La ropa no debe arrastrarse ni dificultar los movimientos.

preferir materiales resistentes y telas que no sean inflamables. La ropa no debe arrastrarse ni dificultar los movimientos. Revisar las etiquetas: respetar las advertencias de seguridad de los disfraces, especialmente las relacionadas con el fuego.

respetar las advertencias de seguridad de los disfraces, especialmente las relacionadas con el fuego. Evitar accesorios peligrosos: no utilizar elementos con puntas, bordes filosos o piezas pequeñas que puedan provocar lesiones o asfixia.

no utilizar elementos con puntas, bordes filosos o piezas pequeñas que puedan provocar lesiones o asfixia. Priorizar la visibilidad: elegir máscaras que permitan ver y respirar correctamente. También se puede optar por maquillaje facial hipoalergénico.

elegir máscaras que permitan ver y respirar correctamente. También se puede optar por maquillaje facial hipoalergénico. Usar elementos reflectantes: incorporar cintas reflectantes al disfraz o entregar una linterna a los niños para que sean visibles durante la noche.

incorporar cintas reflectantes al disfraz o entregar una linterna a los niños para que sean visibles durante la noche. Cruzar por lugares habilitados: utilizar los pasos peatonales y comprobar que no se aproximen vehículos antes de atravesar la calle.

utilizar los pasos peatonales y comprobar que no se aproximen vehículos antes de atravesar la calle. Acompañar a los menores: los niños deben salir con adultos responsables, especialmente en sectores con tránsito vehicular.

los niños deben salir con adultos responsables, especialmente en sectores con tránsito vehicular. Conducir con precaución: reducir la velocidad y prestar especial atención a los peatones en barrios residenciales.

¿Cómo evitar incendios durante Halloween?

Las decoraciones, las instalaciones eléctricas y el uso de velas pueden aumentar el riesgo de incendios si no se toman las medidas necesarias.

Por ello, Bomberos entrega las siguientes recomendaciones para los hogares:

Revisar luces y cables: evitar sobrecargar enchufes y extensiones. Reemplazar los cables dañados o desgastados.

evitar sobrecargar enchufes y extensiones. Reemplazar los cables dañados o desgastados. Preferir luces LED: utilizar luces a batería en las calabazas y adornos en lugar de velas tradicionales.

utilizar luces a batería en las calabazas y adornos en lugar de velas tradicionales. Alejar las decoraciones del calor: mantener el papel, las telarañas artificiales, las plantas secas y las cortinas lejos de velas, calefactores y focos calientes.

mantener el papel, las telarañas artificiales, las plantas secas y las cortinas lejos de velas, calefactores y focos calientes. No utilizar fuegos artificiales: la pirotecnia está sujeta a restricciones legales en Chile y su uso por particulares está prohibido.

la pirotecnia está sujeta a restricciones legales en Chile y su uso por particulares está prohibido. Mantener despejadas las salidas: evitar que los adornos o muebles bloqueen puertas, pasillos y vías de evacuación.

evitar que los adornos o muebles bloqueen puertas, pasillos y vías Comprobar las alarmas de humo: verificar que funcionen correctamente antes de la celebración.

¿A qué número llamar en caso de emergencia?

Si durante Halloween ocurre una situación que requiere la intervención de Bomberos, se debe llamar al 132.

La institución recuerda que adoptar medidas preventivas en los hogares y durante los recorridos por las calles permite reducir los riesgos y disfrutar de la festividad con mayor seguridad.