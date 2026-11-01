Este domingo 1 de noviembre se realizarán interrupciones programadas del suministro eléctrico en distintos puntos de la Región Metropolitana. La medida fue anunciada por Enel Distribución y contempla sectores específicos de tres comunas de la capital.

Los trabajos afectarán a Estación Central, Pudahuel y Recoleta, aunque no implicarán la suspensión del servicio en la totalidad de estas comunas. Según la información entregada por la compañía, los cortes podrían prolongarse por hasta seis horas.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este domingo 1 de noviembre?

Las interrupciones programadas se concentrarán en sectores de las siguientes comunas de la Región Metropolitana:

Estación Central.

Pudahuel.

Recoleta.

Es importante considerar que los trabajos no afectaran todas las calles de estas localidades, sino áreas determinadas de cada comuna.

¿Cuánto durarán los cortes de electricidad?

De acuerdo con lo informado por Enel Distribución, las interrupciones podrían extenderse por un máximo de seis horas.

La empresa comunica estos trabajos con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar medidas frente a una eventual suspensión temporal del suministro eléctrico.

Para conocer si una dirección específica estará afectada, Enel dispone de una plataforma en línea donde se pueden consultar las zonas consideradas en los trabajos y los horarios de interrupción.

La información está disponible en el mapa de trabajos programados de Enel Distribución.

¿Por qué Enel realiza cortes programados de electricidad?

Según explica la compañía en su sitio web, estas interrupciones responden a distintos trabajos en la red eléctrica. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes al sistema.

Por esta razón, los cortes se comunican previamente, de manera que las personas que viven o realizan actividades en los sectores afectados puedan anticiparse a la interrupción del suministro.