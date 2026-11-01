La elección que puede poner freno a la agenda de Trump

El próximo 3 de noviembre, Donald Trump enfrentará una prueba política clave de su segundo mandato. Las elecciones de medio término, las midterms, definirán el control de la Cámara de Representantes y parte del Senado, pero también medirán cuánto respaldo conserva y el margen para cercar sus límites en el poder.

Los republicanos llegan con mayoría en ambas cámaras, pero el escenario comienza a inclinarse hacia los demócratas. RealClearPolitics les otorga una ventaja de 51,1% frente al 42,8% republicano en la votación genérica para la Cámara. Si recuperan el control, Trump enfrentará un Congreso menos dispuesto a respaldarlo , y si conquistan también el Senado podrían instalar un contrapeso más efectivo.

, y si conquistan también el Senado podrían instalar un contrapeso más efectivo. La campaña se ha convertido en un plebiscito sobre el propio Trump, quien se ha adjudicado un inusual protagonismo en medio de una baja histórica con 32% de aprobación. Aunque su nombre no aparece en la papeleta, el mandatario ha desplegado una intensa agenda de campaña, con mítines diarios, llamados explícitos a sus seguidores a votar como si él mismo estuviera en juego y las conocidas descalificaciones a sus adversarios.

A este escenario se suma el retorno de Barack Obama a la primera línea, en apoyo de los candidatos demócratas. En sus discursos ha cuestionado el manejo económico, los aranceles y la guerra con Irán, que calificó de “innecesaria”, y se ha burlado abiertamente de Donald Trump y de su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Su reaparición busca movilizar al electorado y mostrar los comicios como una oportunidad para limitar al mandatario, pero además rompe con la tradición de no intervención en política contingente de los expresidentes de Estados Unidos, lo que demuestra lo confuso que está el escenario y lo cruciales que son estas elecciones, pues ahí está el elefante en el cuarto del cual todos parecen hacer caso omiso: si los demócratas consiguen el control absoluto del Senado, todo indica que habrá un proceso de impeachment en contra de Trump.

Mientras los demócratas buscan capitalizar el descontento, Trump también acudió al libreto tradicional de la ultraderecha, intentando desacreditar el proceso electoral. “Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude“, dijo en su plataforma Truth Social.