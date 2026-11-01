Kast inicia su primera gira por Europa como Presidente con paradas en Roma y Madrid

El Presidente José Antonio Kast iniciará este domingo 1 de noviembre su primera gira por Europa desde que asumió La Moneda, con una agenda que contempla actividades en España e Italia, una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano y su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

El Mandatario partirá desde Chile durante la tarde de este domingo y llegará a la capital española el lunes. La delegación estará integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN); el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN). Al día siguiente, Kast viajará a Roma, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, antes de continuar con las actividades en el Vaticano.

Uno de los principales hitos será la audiencia con el papa León XIV, fijada para el miércoles 4 de noviembre a las 09:00 horas de Roma en el Palacio Apostólico. El encuentro, que será precedido por una recepción protocolar de las autoridades vaticanas en el Patio de San Dámaso, será el primero entre ambos.

Sobre los objetivos de la visita, el canciller Francisco Pérez Mackenna explicó: “Esto lo hacemos con un norte claro, que es afianzar la relación con los socios históricos y buscar oportunidades para Chile. Queremos atraer proyectos que generen trabajo. Queremos colocar a Chile en el radar del mundo”.

“En Roma nos reuniremos con altas autoridades enfocadas en buscar nuevas formas de cooperación con un socio estratégico dentro de Europa. En la ciudad del Vaticano está previsto que el Presidente tenga una audiencia con su santidad el Papa León XIV, gran impulsor del diálogo y la paz en momentos que el mundo enfrenta conflictos muy complejos. Es sin duda un importante referente para Chile y la comunidad internacional”, profundizó Mackenna.

Tras su paso por la península, Kast regresará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que convocará a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La cita tendrá como lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” y tendrá por objeto el debate de acuerdos sobre consensos y prioridades de sus integrantes, con miras a suscribir una declaración conjunta.

El canciller señaló que Chile buscará promover una cooperación regional más estratégica, especialmente en materia de seguridad: “Ahí los 22 países de la comunidad buscaremos avanzar hacia una cooperación más estratégica capaz de generar respuestas a los desafíos de la región, principalmente en materia de seguridad”.

La asistencia de los mandatarios también estará marcada por distintas situaciones políticas y de agenda. Según Andrés Allamand, secretario general de la organización, todos los países confirmaron su participación, aunque no necesariamente estarán representados por sus respectivos jefes de Estado. En el caso de Argentina, medios de comunicación locales dan por confirmada la asistencia de Javier Milei, quien mantiene una buena relación con Kast, pese a sus tensiones con el presidente español, Pedro Sánchez.

En cambio, la presencia del mandatario brasileño, Lula da Silva, no estaría contemplada debido a problemas de agenda, por lo que asistiría en su representación su canciller Mauro Vieira. Tampoco está confirmada la participación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien tiene otros compromisos internacionales, entre ellos la APEC en China y el G20. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, también ha puesto en duda su asistencia, debido a que el 6 de noviembre deberá recibir al papa León XIV en Montevideo.