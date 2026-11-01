Los conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional modificarán el tránsito en sectores de Ñuñoa durante este fin de semana. La Municipalidad informó que implementará cortes de calles en las inmediaciones del recinto deportivo para ambas jornadas, debido a la llegada de asistentes a las presentaciones de la banda británica.

El grupo se presentará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, como parte de su gira Run For Your Lives World Tour. Las restricciones vehiculares comenzarán durante la mañana y se mantendrán hasta la medianoche de cada día.

¿Qué calles estarán cortadas en Ñuñoa por los conciertos de Iron Maiden?

De acuerdo con la información publicada por la Municipalidad de Ñuñoa, los cortes de tránsito se aplicarán en dos sectores cercanos al Estadio Nacional:

Avenida Pedro de Valdivia: calzada poniente, entre avenida Grecia y Guillermo Mann.

calzada poniente, entre avenida Grecia y Guillermo Mann. Avenida Marathon: pista oriente, entre avenida Grecia y Guillermo Mann.

Las restricciones regirán tanto el sábado como el domingo, desde las 07:00 horas hasta la medianoche.

¿En qué horario estarán vigentes los cortes de tránsito?

Las interrupciones vehiculares se mantendrán durante ambas jornadas, con el mismo horario de inicio y término:

Sábado 31 de octubre: desde las 07:00 horas hasta las 00:00 horas.

desde las 07:00 horas hasta las 00:00 horas. Domingo 1 de noviembre: desde las 07:00 horas hasta las 00:00 horas.

El municipio también informó que Carabineros podrá modificar las restricciones de acuerdo con las condiciones del tránsito. Asimismo, se garantizará el acceso a residentes y vehículos de emergencia.

¿Habrá extensión horaria de Metro durante los conciertos?

Como alternativa para los desplazamientos, Metro de Santiago anunció una extensión de su funcionamiento durante las dos fechas de los conciertos.

El sábado 31 de octubre, el servicio operará hasta las 00:30 horas del domingo. En tanto, el domingo 1 de noviembre, el horario se extenderá hasta las 00:00 horas.

La medida estará disponible únicamente en estaciones habilitadas.

Ante estas modificaciones, quienes deban circular por los alrededores del Estadio Nacional durante el fin de semana deberán considerar los cortes informados y planificar sus desplazamientos con anticipación.